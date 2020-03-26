Kamu bankalarından ‘işe devam’ kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı. Kamu bankaları tarafından başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için ‘İşe Devam Kredi Desteği’ hayata geçirildi. Bankalar tarafından yapılan açıklamada, “Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz. Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için ‘İş’e Devam Kredi Desteği’ hayata geçirilecektir” denildi.

KGF KEFALETİ

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz veya kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bankalar bugünden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.