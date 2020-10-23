Kamu bankalarından bütçeye 40 milyar lira

Gelecek yıl kamu bankalarından 40 milyar liralık gelir Hazine’ye aktarılacak. Bütçedeki bu kalemin büyük bölümü Merkez Bankası’nın kârından geliyor. Bütçe teklifinde KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri başlığı bölümünde KİT’lerden ve kamu bankalarından elde edilecek gelirler kalemi yer alıyor. Kamu bankaları başlığı altında da hem kamu bankaları hem de Merkez Bankası’ndan elde edilen kârlar gösteriliyor. Merkez Bankası, 2019 yılında 44.7 milyar lira kâr elde etmişti. Hazine’ye kârından bu yıl 39.1 milyar lira aktarıldı.

KURUMLAR VERGİSİ 112.3 MİLYAR LİRA

2021 yılı bütçe teklifine bu yıl gelir vergisinin 167.3 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenirken, gelecek yıl da yüzde 19.9 artışla 200.6 milyar lira olacağı tahmin edildi. Kurumlar vergisinden gelecek yıl elde edilecek gelirin bu yıla göre yüzde 0.9 artışla 112.3 milyar lira olması bekleniyor. Bütçe teklifinde bu yıl kurumlar vergisinin 111.3 milyar lira olarak gerçekleşeceği öngörüldü. 2020 yılı bütçesinde kurumlar vergisinden 99 milyar lira geleceği tahmin edilmişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba teklifte Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisinde indirim yetkisi de veriliyor. 2021 yılı bütçe teklifine göre, bu yıla göre artış oranı yüzde 0.9 olacak. Kurumlar vergisinden 2022’de 128.3 milyar lira, 2023’te ise 142.6 milyar lira gelir hedefi bulunuyor.

CEZALARDAN 19.2 MİLYAR

Bütçe teklifine göre, para cezalarından gelecek yıl 19.2 milyar lira gelir elde edilmesi planlanıyor. Bu yıl para cezaları 13.7 milyar lira olarak tahmin edilmişti. 2021 yılı bütçe teklifinde yıl sonunda para cezalarından 17.3 milyar lira gelir geleceği yönünde revizyon yapıldı. Bu yıla göre para cezalarından yüzde 10.6 artışla gelecek yıl 19.2 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Pay ayrılan idari para cezaları adı altındaki trafik cezalarından 6 milyar lira, vergi cezalarından da 7.6 milyar liralık gelir geleceği hesaplanıyor.

HARÇLARDA ARTIŞ

Harçlardan gelecek yıl yüzde 13.1 artışla 35 milyar lira gelir geleceği tahmin ediliyor. Harçlar içindeki en önemli gelir ise 18.4 milyar lira ile tapu harçlardından gelecek. Damga vergisinden de gelecek yıl yüzde 15.5 artışla 24.2 milyar liralık gelir bekleniyor.