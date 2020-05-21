MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKamu bankalarında sermaye artırımı tamamlandı
GeriEkonomi Kamu bankalarında sermaye artırımı tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:25,Son Güncelleme:

Kamu bankalarında sermaye artırımı tamamlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamu bankalarında sermaye artırımı tamamlandı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Varlık Fonu "11 Mayıs’ta yaptığımız açıklamada duyurduğumuz Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması süreci tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada duyurduğu Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması sürecinin tamamlandığını bildirdi.

TVF'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda Türkiye Halk Bankası AŞ’deki ortaklık payımız yüzde 75,29 ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’daki payımız ise yüzde 35,99 olmuştur. T.C. Ziraat Bankası AŞ hisselerinin tamamı hali hazırda TVF bünyesinde bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde desteklenmesi amacıyla yapılan işleme ilişkin detayların Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları'nda yer aldığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle