Kamu bankalarında genel kurullar yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre Ziraat Bankası’na Yönetim Kurulu üyeliğine eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak getirilirken, Halkbank’da Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan’ın yerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin seçildi. Vakıfbank’ta ise eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya yönetimi giren isimlerden oldu. Yerlikaya 23. dönemde Ak Parti’den milletvekili seçilmiş; 2018’de de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

KİMLER YÖNETİME GELDİ?

Ziraat Bankası’nın, cuma günü yapılan genel kurulunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ahmet Genç, Hüseyin Aydın, Feyzi Çutur, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Mahmut Kaçar, Serruh Kaleli, Yusuf Bilmez ve Faruk Çelik’in görevlerine devam etmelerine, Yusuf Dağcan’ın yerine ise Veysi Kaynak’ın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine karar verildi. Halkbank’ın genel kurulunda ise Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal’ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan’ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi. Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken, Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi. Vakıfbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Abdülkadir Aksu yeniden seçildi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Cemil Ragıp Ertem, Genel Müdürü ise Abdi Serdar Üstünsalih oldu. Kurumsal yönetim komitesine Dilek Yüksel, Hamza Yerlikaya ve Sadık Yakut, ayrıca Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan ile Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut üye olarak atandı.