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Kamu alımlarında yüzde 50’lik artış

#Kamu Alımları#Koronavirüs#Pazarlık
Kamu alımlarında yüzde 50’lik artış

Kamunun alımları yılın ilk 6 ayında yüzde 50 arttı. 2020 yılının ilk 6 ayında koronavirüs salgınının etkisiyle alımların toplamı 83.9 milyar TL’de kalırken, bu yıl söz konusu rakam 128 milyar TL’ye ulaştı. Pazarlık yöntemiyle yapılan alımlarda ise iki kata yakın artış yaşandı.

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Hacer BOYACIOĞLU/ ANKARA-Kamu İhale Kurumu, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin ‘kamu alımları izleme raporunu’ yayımladı. Rapora göre, yılın ilk yarısında yapılan toplam 128 milyar TL’lik alımın 109 milyar lirası ihale yasası kapsamında oldu. Bu da toplam alımların yüzde 85’ine denk düşüyor. Aynı dönemde istisnalar kapsamda yapılan alımlar 14.5 milyar TL oldu. Bir başka deyişle alımların yüzde 11’i istisna kapsamında oldu ve İhale Yasası’ndan muaf olarak yapıldı. Doğrudan teminle de 3.6 milyar TL’lik alım söz konusu oldu. Dikkat çeken bir gelişme de, pazarlık usulüyle yapılan alımlarda oldu. Kamu İhale Yasası’na göre pazarlık yöntemi ancak belirli hallerde kullanılabiliyor ve idare işin teknik detayını, gerçekleştirilme yöntemlerini ve fiyatını, belirlediği isteklilerle görüşebiliyor. Bu yöntemle yapılan ihalelerin büyük bölümünde ilana çıkılması zorunluluğu da bulunmuyor.

22.3 MİLYAR TL

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Pazarlık yöntemiyle yapılan alımların toplam büyüklüğü bu yılın ilk yarısı için 25.2 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde ise 13.9 milyar TL idi. Pazarlık yönteminde en çok kullanılan gerekçe ise “deprem, afet, salgın hastalık gibi öngörülemeyen durumlardaki” alımları düzenleyen ve kamuoyunda 21-b olarak bilinen, Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesinin b bendi. 21-b maddesi alımlarında, geçen yıla göre iki kata yakın bir artış oldu. 2020 yılı ilk yarısında 12.5 milyar TL’lik 21-b alımı yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 22.3 milyar TL’ye kadar çıktı.

YERLİYE FİYAT AVANTAJI

Raporda, yerli isteklilere avantaj uygulanan ihalelerin bilgileri de yer aldı. İlk 6 ayda yabancı isteklilere de açık olan toplam 6 bin 482 ihalenin 2 bin 905’inde, yerli malı ve istekli lehine fiyat avantajı uygulanması öngörüldü. Buna göre yabancı isteklilere açık olarak yapılan yaklaşık 77.7 milyar TL’lik kamu alımının 34.8 milyar TL’lik kısmında, bir başka deyişle yüzde 44.83’ünde, yerliler için avantaj düzenlemesi yer aldı.

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#Kamu Alımları#Koronavirüs#Pazarlık