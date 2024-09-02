Kampanyanın dozu artabilir... Otomotiv pazarında son çeyrek hazırlığı

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Otomotiv yetkili satıcısı Vosmer Otomotiv’in Genel Müdürü Siyon Karmona, “Temmuzda GSR2 yönetmeliğinden dolayı satış rakamları oldukça yüksekti. Ağustosta satışlar ortalama yüzde 20 daraldı. Eylülde de satışların durağan geçmesini bekliyoruz ancak ekimden sonra sektör yeniden gaza basar. Son çeyrekte devreye alınacak kampanyalarla yüklü miktarda araç satılacağını düşünüyorum çünkü çok sipariş var ve rekabet en yüksek seviyeye çıktı. Kimse sıralamada aşağı düşmek istemiyor. Bu iştah kampanya olarak araç satışına da yansıyacaktır” dedi.

‘YÖNETMELİKTE BİRAZ GEÇ KALINDI’

Geçtiğimiz hafta İzmir’de düzenlenen basın toplantısı kapsamında sorularımızı yanıtlayan Karmona, araç satışına gelen yeni yönetmelikle ilgili olarak da, “Tüm kurallara uyan bir yetkili satıcı için yeni yönetmelikte aykırı hiçbir durum yok. Özellikle ikinci elde geçmiş dönemde kârlılık elde etmek için giren sermaye gruplarıyla bir kirlilik oluşmuştu. Yönetmelikle bu temizlenecek. Gelecek dönem için de önüne geçilmiş olacak. Yüzde 10 kaparo düzenlemesi 2022-23’te getirilmiş olsaydı tüketiciyi daha fazla koruyacaktı ki bu açıdan biraz geç kalındığını söyleyebilirim. Öte yandan, TSE standartlarına uymayan kimi yetkili satıcı ve servisler var ki ciddi haksız rekabete neden oluyor. Bence yönetmelikte bunda da değinilmeliydi” diye konuştu.

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8 BİN SATIŞ HEDEFİ

Doğuş Otomotiv ile Yüce Auto yetkili satıcısı ve servisi olarak 2009 yılından bu yana İzmir ve çevresinde hizmet verdiklerini hatırlatan Karmona, bu sene 15. yıllarını kutladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Yaklaşık 55 bin metrekareye yayılmış 3 tesisle 600’ün üzerinde çalışanıyla sektörün büyük oyuncuları arasında yer alıyoruz. Bu sene hedefimiz toplamda 8 bin adedin üzerinde sıfır ve bin adedin üzerinde de ikinci el araç satışı gerçekleştirmek. Servis tarafındaki ise 62 bin servis iş emri açmak.”

EN İYİ SKODA BAYİSİ SEÇİLDİ

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VOSMER Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, “Geçtiğimiz dönemde bizim için en değerli başarılardan ve gurur verici olaylardan birini Skoda tarafında yaşadık. Skoda Bornova şubemiz, Yüce Auto tarafından hem satış hem de servis alanlarında Türkiye’nin 2023 yılındaki en iyi bayisi seçildi. Eylül ayı içerisinde Portekiz’de Skoda’nın düzenlenmiş olduğu davette bu ödülü bize takdim edecekler. Aslında bakıldığında bizim için en büyük başarılardan, en büyük gurur kaynağı ödüllerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

MOTOR SPORLARINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

BU yıl 125. yılını kutlayan Castrol, bir kez daha TransAnatolia Rally Raid’in ana sponsorları arasında yerini aldı. Üst üste 4. kez TransAnatolia Rally Raid’e desteğini sürdüren şirket, bu yıl da Castrol POWER1 ile motosiklet kategorisine adını verdiğini açıkladı. 14. kez düzenlenecek olan yarış, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’de başlayıp Van’da tamamlanacak. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Onur Dede, “Castrol olarak, motor sporlarının dinamik ve zorlu dünyasında her zaman ön saflarda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. TransAnatolia Rallisi, her sene daha popülerleşen bir yarış haline geldi. Bu rallide yer almak, bizim için sadece ürünlerimizin dayanıklılığını ve performansını sergilemek değil, aynı zamanda motor sporlarına olan tutkumuzu da paylaşmak anlamına geliyor” diye konuştu.

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TOGG’DAN MOBİL ŞARJDA İŞBİRLİĞİ

TOGG’un elektrikli araç şarj ağı Trugo ile EVbee işbirliğinde, mobil şarj istasyonları kullanıcıların hizmetine sunuldu. İşbirliğiyle kullanıcıların şarjsız kalma endişesine son vermeyi hedefleyen Trugo, EVbee’nin mobil şarj istasyonlarını Trugo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da kullanacak. 120 kW’lık çıkış gücüne sahip mobil şarj istasyonları ihtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşıp, her seferinde yaklaşık 100 km erişim imkânı sağlayacak 18 kWh’lık enerji aktarımı sağlıyor. İşbirliği kapsamında önümüzdeki günlerde toplam 6 mobil şarj istasyonu Trugo markasıyla hizmete başlayacak. Kullanıcılarına bir yıl içinde en az 20 mobil şarj istasyonuyla hizmet vermeyi hedefleyen Trugo, EVbee ile geliştirdiği bu hizmeti 81 ile yaymayı hedefliyor.

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ÖTV İNDİRİMLİ HİBRİT MG MODELİ GELİYOR

MG yeni HS PHEV modelini ekim ayında Türkiye’de satışa sunuyor. Yaklaşık 2 milyon lira fiyata sahip olması beklenen modelin Plug-In Hybrid (Şarş Edilebilir Hibrit) otomobiller için getirilen yüzde 30’luk ÖTV indirimi teşviğinden yararlanabileceği tahmin ediliyor. Model, 21.4 kWh’lık pil paketiyle 100 km’nin üzerinde tamamen elektrikli olarak gidebilirken 55 litrelik yakıt (benzin) deposuyla birlikte 1.000 km yolculuğa imkân tanıyor. Kombine çalışan benzinli ve elektrikli motorlarıyla 339 beygir güç üreten MG HS PHEV, 6.9 saniye içinde 0-100 km/s hıza çıkıyor. Doğan Trend Otomotiv Grubu’nun Başkanı Kağan Dağtekin “Yeni vergi düzenlemeleri ile Türkiye ultra verimli yeni nesil teknolojiye sahip araçları destekleyen bir pozisyon aldı. Uzun vadede ülkenin petrol bağımlılığını azaltıcı etkilerini göreceğimiz bu yeni nesil teknolojili araçların en iyi örneklerinden biri olacak HS PHEV modelimizi, Avrupa ile aynı anda ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz” dedi.