Kampanya ve indirimler rekor getirdi... Konutta nabız atıyor

Haberin Devamı

KONUT piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle sıfır ve ikinci elde yapılan kampanyalar ve indirimler nakdi olan tüketicileri harekete geçirdi. Önümüzdeki dönemde fiyatların artabileceğini öngörenler alıcılar fırsat dönemini pas geçmedi ve yılın en yüksek konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Böylece hem ‘yılın zirvesi’ görüldü hem de ‘tüm zamanların en iyi ikinci temmuz ayı satışı’ gerçekleşti. En yüksek temmuz satışı 2020’de görülmüş, kamu bankalarının kredi faizini düşürmesi ile aylık 229 binin üzerinde satış yapılmıştı.

ARTIŞIN NEDENLERİ

Bu yıl temmuzda konut kredi faizleri yüksek olduğu halde, alıcı lehine oluşan fırsatlar önemli ölçüde etkili oldu. Şirketlerin kendi içinde yaptığı düşük faizli kampanyalar, nakit alımda yüzde 25’e varan indirimler, yine ikinci elde yüzde 20-25 bandına çıkan pazarlık marjı alımı tetikleyen faktörler oldu. Ayrıca, konut fiyat artışının gerilemesi, hatta reelde düşüşü ‘alım için doğru zaman’ mesajını verince, nakdi olan ya da alternatif yatırım araçlarından çekilen tüketiciler konut piyasasına yöneldi.

Haberin Devamı

SADECE YÜZDE 9’U KREDİYLE ALINDI

Yüksek faizin etkisiyle banka kredili alımlar sınırlı kalmaya devam etti. Temmuzda kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.9 düşüş göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Peşin ve senetli alımı gösteren diğer konut satışları ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 91 olarak hesaplandı.

ŞİRKET KAMPANYASI ETKİLİ OLDU

Fiyat avantajı nedeniyle ikinci el satışlar ön planda olmaya devam ederken, sıfır konutta yaşanan artışın ikinci elden fazla olması da dikkat çekti. Temmuzda sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32.1 olarak açıklandı. İkinci el konut satışları ise yüzde 10.8 artış göstererek 86 bin 304’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67.9 oldu. Sıfır konuttaki artış, inşaat şirketlerinin kampanyalarının etkili olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

Temmuzda yaşanan artışla geçen yılın rakamları da yakalandı. Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 düşüşle 672 bin 162 olarak gerçekleşti.

YABANCININ PAYI %1.8

YABANCILARA konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azalarak 2 bin 350 oldu. Böylece yabancıda da yılın en yüksek satış adedi görüldü. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Satışın en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 485 ile Rusya, 171 ile Ukrayna ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Haberin Devamı

MALİYETLER YÜKSELİYOR

İNŞAAT maliyetlerindeki artış, hızı yavaşlasa da devam ediyor. TÜİK, dün haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini de açıkladı. Buna göre endeks, haziranda aylık bazda yüzde 0.40, yıllık bazda yüzde 66.12 artış gösterdi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 51.55, işçilik endeksi de yüzde 105.5 artış kaydetti. Son açıklanan konut fiyat artışları maliyetin gerisinde. Azalan talep nedeniyle kimi müteahhitler maliyeti fiyata yansıtamıyor. Ama uzmanlar bu durumun kalıcı olamayacağına dikkat çekiyor. İnşaatı süren projeleri zamanında teslim etmek adına kârından taviz veren firmaların, yeni projelere yeni maliyetlerle başlayacağı belirtilirken, kredi faizinin gerilemesi, piyasanın hareketlenmesi halinde fiyat artışının kaçınılmaz olacağı ifade ediliyor.