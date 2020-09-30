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Ekonomi
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Kambiyo vergisi nedir?

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Kambiyo vergisi nedir?
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Kambiyo vergisi, para ile para yerine geçen belgelerin alışverişi esnasında alınan vergi tutarını ifade etmektedir. Kambiyo, literatür içerisinde döviz ve efektif anlamlarına da sahiptir. Peki, kambiyo vergisi nedir ve nasıl tanımlanmaktadır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

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