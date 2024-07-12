Kalyon Karapınar GES Dünya Mimarlık Festivali listesinde

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Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da yer alan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yönetim Kontrol Binası (SCADA), uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17. Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF) kısa listeye kaldı. Bina, peyzaj, konut, ulaşım ve restorasyon alanında; enerji, ulaşım, bilim gibi 33 kategoride projelerin ödüllendirileceği WAF’da, Kalyon Karapınar GES SCADA üretim enerjisi ve lojistik kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici 10 mimari konsept arasında yer aldı.

6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Singapur'daki Marina Bay Sands'de kazanan projelerin ilan edileceği WAF’ın finalistleri arasında Zaha Hadid Architects, WOHA, Renzo Piano Building Workshop, MVRDV, Tadao Ando Architect & Associates, Kohn Pederson Fox ve Nikken Sekkei gibi dünyanın önde gelen mimarları ve birçok yeni mimar yer alıyor.

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“Yılın Binası” unvanına kazanmak için yarışacak olan Kalyon Karapınar GES, dünyanın sayılı, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. 20 milyon metrekarelik bir alanda konumlanan Kalyon Karapınar GES, tek başına yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılarken, 1.7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor.

“3,5 MİLYON GÜNEŞ PANELİ VE SCADA BİNASI”

Mart 2023’te tam kapasite hizmet vermeye başlayan Kalyon Karapınar GES, 3,5 milyon güneş panelinden ve bir yönetim merkezi binasından oluşuyor. Güneş panellerinin bağlı olduğu SCADA, mevcut güneş panellerinden 40 metre uzakta ve aynı yönde, panellere gölge düşürmeyecek bir alanda konumlanıyor. 250 metrekare kapalı alana sahip ve Kalyon Karapınar GES’in merkezinde konumlanan SCADA binası hem sembol bir mimari hem de pek çok işlevi bir araya getiren bir yapı olarak dikkat çekiyor. “Vaha” konseptiyle tasarlanan bina, ufuk çizgisine kadar uzanan düz topografyası ile Karapınar bölgesi içerisinde bir yaşam vahası oluşturuyor.