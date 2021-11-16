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Kalyon Enerji’ye İngiltere’den 217 milyon sterlin finansman

#Kalyon Enerji#General Electric#UKEF
Kalyon Enerji’ye İngiltere’den 217 milyon sterlin finansman

Kalyon Enerji tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santraline İngiliz ihracat kredi kuruluşu Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı UK Export Finance’den (UKEF) 217 milyon sterlin destek geldi.

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Bu kapsamda, General Electric (GE) ve UKEF, Kalyon Enerji’nin Konya-Karapınar ilçesindeki 1.35 GW’lık Karapınar güneş enerjisi projesinin finansmanı için anlaşmaya vardı. GE Energy Financial Services, finansal kapanışa tâbi olarak, GE’nin ABD dışındaki ilk FLEXINVERTER güneş enerjisi teknolojisini devreye almasını garantileyecek 217 milyon sterlin (291 milyon dolar) Alıcı Kredisi Olanağı sunan UKEF ile beraber çalıştı. Bu sayede, Türkiye’nin temiz enerji hedefleri desteklenerek, Birleşik Krallık tedarikçileri için de ticaretin kolaylaştırılması sağlanacak. Projenin finansmanı, ana düzenleyici ve UKEF garantörlüğünün kredi sağlayıcısı olan J.P. Morgan tarafından desteklenecek. 11 km uzunluğunda ve 3 km genişliğindeki santral, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi projesi ve 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

DİĞER ÜLKELERİ TEŞVİK EDECEK

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GE Energy Financial Services Küresel Kamu Sermayesi Lideri Guto Davies konuyla ilgili açıklamasında “Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji projelerinden birini gerçekleştirmekten ve bu vesileyle GE’nin ABD dışındaki ilk FLEXINVERTER güneş enerjisi santrali teknolojisini devreye almak üzere bir kez daha UKEF ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliği, müşterilerimize sürdürülebilir, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlayan GE projeleri için rekabetçi finansman sunmamıza olanak tanıyor” ifadelerini kullandı. Uluslararası Ticaret Bakanı ve Birleşik Krallık COP26 Başkanlığı Uyum ve Dayanıklılık Uluslararası Temsilcisi olan Anne-Marie Trevelyan ise konuyla ilgili şunları söyledi: “UKEF, Birleşik Krallık’ı küresel yeşil enerji dönüşümünün merkezine koyuyor. Sağladığımız 200 milyon sterlinin üzerindeki destekle, Türkiye’deki iki milyon hanenin güneş enerjisinden faydalanmasına yardımcı oluyoruz. İklim kriziyle mücadelede Birleşik Krallık’ın attığı kararlı adımlar tek başına yeterli değil. UKEF’in finansmanı, diğer ülkeleri de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaları için teşvik ediyor.”

2 MİLYON HANE FAYDALANACAK

2022 yılı sonunda tamamlanması beklenen tesis, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon hanenin, temiz elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. Proje, Enerji Bakanlığı’nın, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) programı kapsamında, 2017 yılında başlatılan ilk Türk güneş enerjisi YEKA ihalesinin de bir parçası olma özelliğini taşıyor. Proje, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını genişletmeye devam etmesini destekleyecek ve IEA’ya göre, 2017-2027 yılları arasında 10 GW güneş enerjisi kapasitesini devreye almasına yardımcı olacak. 11 km uzunluğunda ve 3 km genişliğindeki santral, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi projesi ve 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

 

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#Kalyon Enerji#General Electric#UKEF

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