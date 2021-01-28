Kalkınma Yatırım Bankası'ndan düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına destek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin en yoğun endüstriyel bölgesi olan Kuzey Marmara'da doğal gaz dağıtımı yapan Palgaz'ın, 200 milyon lira tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında münhasır finansal danışman olarak görev aldı.



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, satış aracılığı Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülen ihracın, sürdürülebilirlik çerçevesi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Metsims Sustainability Consulting tarafından oluşturuldu.



UNDP İstanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD), düşük karbonlu ekonomiye geçiş çabalarını desteklemek amacıyla özellikle küresel uygulamaları paylaşarak çerçeve geliştirme sürecine katkı sağladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yatırım bankacılığı çatımız altında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık hizmetleri veriyor, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişimine aracılık ediyoruz. Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine önemli bir katkı sağlayan bu yatırım ile Palgaz, 5,3 milyar kilovatsaat temiz ve yenilebilir enerji üreterek, karbon salınımında mevcut duruma göre yüzde 63 azalma kaydedecek. Sürdürülebilir finans konusunda pek çok ilki gerçekleştirmiş bir banka olarak, ülkemizin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında görev almak bizim içim ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır."



"KREDİ PORTFÖYÜMÜZÜN YÜZDE 63'Ü SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI PROJELERDEN OLUŞUYOR"



İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için en kalıcı çözümün düşük karbon ekonomisine geçmek olduğunu vurgulayan Öztop, "Banka olarak, düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda pek çok yenilikçi çözüm sunuyoruz. Sadece finansal riskleri değil, çevresel ve sosyal riskleri de kredi süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kredi portföyümüzün yüzde 63'ü sürdürülebilirlik temalı projelerden oluşuyor. Özellikle GES, RES, JES ve biyogaz projelerini büyük bir titizlikle takip ediyor ve hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. 31 Aralık 2020 itibarıyla kurulu gücü 2.811 megavat olan 295 adet enerji yatırım projesine yaklaşık 9,5 milyar TL tutarında finansman desteği sağladık. Bundan sonra da bu hassasiyetle tematik sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasında öncü rol üstlenerek düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili ve yeşil tahvil çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"BU YATIRIMIMIZ İLE KARBON SALINIMINDA YÜZDE 63 AZALMA OLACAK"



Palmet Enerji Grubu CFO'su Bora Kıraç da daha önce olduğu gibi sermaye piyasalarında ve sektörde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını aktardı.



Kıraç, "İhraçtan elde edilen 200 milyon TL'lik fon ile gerçekleştirmeyi planladığımız yatırım neticesinde, CO2 emisyonunu mevcut duruma göre 1,9 milyon ton düşürmüş olacağız. Bu yatırımımız ile karbon salınımında yüzde 63 azalma olacaktır. Farklı finansman kaynaklarına erişim sağlayarak yaptığımız yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak yaptığımız yatırımların iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele başta olmak üzere insanların ve toplumun daha iyi standartlarda yaşamasını sağlayan, sürdürülebilir az karbonlu ekonomiye geçiş için kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"BU YÖNDEKİ PROJELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Ziraat Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Uğur Boğday ise daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecine büyük katkı yapacaklarına inandıkları, Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Boğday, "Sektörün de bu tip ürünlere ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindirmiştir. Bu yöndeki projelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili; ihraç gelirleri, düşük karbonlu ekonomiye geçişe uygun projeleri finanse etmek amacıyla kullanılan bir tahvil çeşidi. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili genellikle, finansman için genel kriterlere uygun olan ancak yeterli düzeyde yeşil üretime sahip olmayan, sera gazı salınımını azaltıcı işlemlerde bulunmak için finansman ihtiyacına gerek duyan sektörlerde kullanılıyor.



Palgaz'ın karbon salınımına yaptığı azaltıcı etki dikkate alınarak ihraç için "düşük karbonlu ekonomiye geçiş" tahvili akreditasyonu alındı. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvillerinin ihraç gelirlerinin kullanıldığı projeler, karbon ayak izini azaltmayı, kaynak verimliliğini sağlamayı ve bütüncül olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.