Kaliteli bal üretimi için Erciyes'e geliyorlar

Kış turizminin yanı sıra pek çok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes, hayvancılıkla geçimini sağlayan yaylacıların yanı sıra arıcılar tarafından da tercih ediliyor.



Adana, Mersin ve Muğla gibi farklı kentlerden gelen arıcılar, Erciyes'in yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Tekir Yaylası'na getirdikleri arılarından en kaliteli balı alabilmek için kovanların başında günlerce bekliyor.



Evlerinden yüzlerce kilometre uzakta gezgin bir hayat yaşayan arıcılar, emeklerinin karışılığını en iyi şekilde alabilmek için Erciyes'in zirvesinde "bal nöbeti" tutuyor.



Arıcılardan Mustafa Akpınar, AA muhabirine, Erciyes'in rakımı ve ikliminden dolayı arıcılıkta önemli olduğunu söyledi.



Küçük yaştan beri arıcılıkla uğraştığını belirten Akpınar, "Yaklaşık 30 yıldır baba mesleği olan bu işi yapıyorum. Biz gezgin arıcıyız. Memleketimiz Mersin'de ocak ayında mevsim başlar, mayıs 15 gibi Kayseri'ye geliriz. Buraya da 30 yıldır geliyoruz. Erciyes'in özelliği rakımın yüksek olması. Rakım yükseldikçe balın kalitesi de artar." dedi.



Akpınar, gezgin arıcı oldukları için ekim ayına kadar evlerinden uzakta kaldıklarını dile getirdi.



"ERCİYES'İN BALINDA FARK VAR"



Bereketli bir sezon geçtiğini anlatan Akpınar, şunları kaydetti:



"Gelmiş geçmiş en iyi sezonu geçiriyoruz. Baharda 300 arım vardı ve kovan başına hemen hemen 1 teneke bal aldım. Bir teneke de 26 kilogram bal alıyor. Erciyes'in balı kaliteli olduğu için de genelde perakende satıyoruz. 1998'den bu yana Erciyes'e çıkarız. Yaklaşık 20 yıldır her temmuzda buraya çıkarım. Erciyes'in balında fark var. Bunu ama müşteriye anlatamıyorsun. Sütü, peyniri farklı olduğu gibi balı da farklı. Perakende olarak 100 teneke bal satabiliyorum"



"ERCİYES'İN BALI KALİTELİDİR"



Ebuzer Kahraman da arıcılığa 3 yıl önce başladığını ve keyif alarak yaptığını anlattı.



Erciyes'in balının kaliteli olduğunu belirten Kahraman, şunları kaydetti:



"Bu yıl gerçekten verim çok iyiydi. Arılarımız burada kevenlere uçuyor ve onlardan verim alıyoruz. Erciyes'i iklimden dolayı tercih ediyoruz. Bu sene sıcak geçtiği için güzel bal aldık. Buranın balı yayla balı diye geçer. Erciyes'in balı farklıdır ve damakta bıraktığı lezzet güzeldir. Erciyes'in balı kalitelidir. Normal bir bal ile buradaki bal farklıdır."