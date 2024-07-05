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Kalifiye işçi arayışına ‘elâ kart’ önerisi

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#KOSAM#Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi#İşçi
Kalifiye işçi arayışına ‘elâ kart’ önerisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), “Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Çalışma Vizesi: Bir Model Önerisi” raporunu paylaştı.

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KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran raporla ilgili şu ifadeleri kullandı: “İnşaat, sanayi ve tarım ekonomimizin bel kemiğini oluşturan en önemli sektörler. Kalifiye işçi açığı, bu sektörlere darbe vuruyor. Tam da bu sebeplerle Akredite Göçmen İşçi Vizesi modelimiz ekonomi güvenliği için de önemli bir çözüm sunuyor.

Ülkemizde hali hazırda mevcut olan Turkuaz Kart uygulaması genişletilmeli ve güncellenmelidir. Elâ Kart kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla projelendirildi. Bu model özellikle ara eleman açığını kapatarak verimliliği artıracak. Puan temelli sistem her iki alandaki ihtiyaçlara esnek yanıtlar vererek, sektörlerin talep ettiği niteliklere sahip göçmen işgücünü, hızlıca ülkemize kazandıracaktır.”

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#KOSAM#Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi#İşçi

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