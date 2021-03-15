Kaldırım taşı şebekesi tutuklandı

Daha önce ev hapsi şartı ile serbest kalan 11 kişiye yönelik savcılık itirazı sonrası bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada 14 kişi gözaltına alınmış bir kişi ise yakalanamamıştı. Savcılık, yakalanan 14 şüpheli için tutuklama talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüpheliden 11’ini ev hapsi şartı ile kalan 3 kişiyi ise adli kontrol şartı olmadan serbest bıraktı. Savcılık bu karara 4 Mart günü itiraz etti.

EV HAPSİ YETERSİZ KALIR

İtiraz üzerine bu kez Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği dosyaya baktı. Hakimlik, adli kontrol şartı ile serbest kalan şüphelilerden Ramazan Öner, Çağrı Koçoğlu, Dursun Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Soner Çokyiğit, Sinan Çokyiğit, Muammer Karaman, Tayfun Gıcır, Orhan Mollaoğlu, Hasan Kayacıköse ve Bora İbiş’e yönelik tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Kararda, şüpheliler için verilen ev hapsi cezasının yetersiz kalacağı kaydedildi. Hakimlik, diğer üç şüpheli Ferhat U., Başak Y. ve Sedat U. için ise daha önce verilen kararı bozmadı. 11 kişiye yönelik verilen tutuklama kararı yanı sıra firari durumdaki Vedat Ulusoy da aynı gün teslim oldu. Ulusoy da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 AYRI SEFER HALİNDE

Böylece soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanırken 3 kişi ise serbest kaldı. Soruşturma dosyasına göre, İsviçreli Mercuria Energy şirketine, bakır yerine kaldırım taşını Hasan Kayacıköse’nin sahibi olduğu Bietsan Bakır AŞ yaptı. Ancak, iddiaya göre dolandırıcılık organizasyonunun başında ise Uncular Metal’in sahipleri Sinan, Dursun ve Soner Çokyiğit kardeşler yer aldı. Şüpheliler, 8 ayrı sefer halinde Ambarlı Limanından kalkan gemilerle, İsviçreli Mercuria’nın Çin’deki tesislerine külçe bakır yerine, bakır rengine boyanmış kaldırım taşı göndermekle suçlanıyor. Öte yandan, şüpheliler ise emniyette verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmemişti. Tutuklanan isimlerden Orhan Mollaoğlu ise kendisinde kaldırım taşı için fiyat talebinde bulunulduğunu belirterek “Bu işi yapacak ne param ne de zekâm var” demişti.

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