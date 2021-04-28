Kaldırım taşı dolandırıcıları için 33’er yıl hapis talebi

Örgüt liderleri olmakla suçlanan Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit’e örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve zincirleme özel belgede sahtecilik suçundan 33 yıl 3 aya kadar, diğer sanıklar hakkında örgüte üye olmak, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçundan 29 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, yaşananların Cumhuriyet tarihinde bir kişiye yönelik en yüksek miktarda dolandırıcılık olayı olduğunu belirtti ve süreç şöyle anlatıldı: Organizasyonu şirket sahipleri Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit yaptı. Saime Çokyiğit ve Soner Çokyiğit dolandırılan firma ile bağlantıyı sağladı.

SAHTE MÜHÜRLER TAKILDI

Dursun Çokyiğit ve Muammer Karaman bakır yerine gönderilecek kaldırım taşlarını Orhan Molaoğlu’nun şirketi üzerine satın aldı. Kaldırım taşları konteynerlere yüklendikten sonra Başak Yeşilbaş ve Sedat Uzun devreye girdi. Sigorta yaptırılan konteynerlerin gümrükten geçirilmesini sağladı. Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbal ve Dursun Çokyiğit kullanılacak mühürleri TIR şoförlerinden aldı, şoförlerin fabrikada gezinmelerine engel oldu. Bu mühürler yerine sahte mühürler takıldı. Tayfun Gıcır da sahtecilik aşamasında görev aldı.

Kaldırım taşı dolu konteynerlerin gemiye sorunsuz olarak yüklenmelerini Vedat Ulusoy, Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş sağladı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara