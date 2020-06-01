‘Kaldığımız yerden devam edeceğiz’



İstanbul Havalimanı’nın yapım sürecini anlatan bir belgesel hazırladıklarını ifade eden Samsunlu, “Bu belgesel, belki de dünyada ilk kez yapılmıştır. Burada binlerce dakikalık çekimler var. Bu çekimleri birleştirdik ve ortaya bir belgesel çıkardık” diye konuştu. “Belgeselimiz, bu kadar zor şartlarla başlayan havalimanının, 42 ay gibi gerçekten inanılmaz bir sürede insanların kullanımına sunulmasının hikayesidir” diyen Samsunlu, “Bu havalimanında biz 1 milyar metreküp toprak hareketi yaptık. Bu, Atatürk Barajı’nın gövdesi için yapılan toprak hareketinin 13 katı. Burada harcanan betonlarla Amerika’daki 7 Empire State binası yapılabiliyor. Harcanan çelikle 15 tane Eyfel Kulesi yapılabiliyor. Bununla beraber toplam olarak 9 milyon metrekarelik pist-apron-taksi alanı yani PAT sahası yaratıldı. Dünyanın en büyük terminalindeyiz. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. Bu çatı 65 futbol sahasına eşit bir çatıdır. Yekpare, tek bir bloktur. Bununla beraber en çok mutlu olduğumuz, devletimize garanti ettiğimiz 42 aylık sürede bu havalimanının tamamlanması, hizmete açılması ve bugün itibarıyla da 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran’da açacağımız 3. pist ile beraber saatlik kapasitesinin 130’a ulaşmasını sağlayacağız” değerlendirmesini yaptı.