Kalan erzaklar ‘sosyal market’ ile dağıtılıyor

Ancak talebin az olması nedeniyle birçok restoran açılmıyor ve bazılarında ise karar şubelerin insiyatifine bırakılıyor. Kapanan restoranları ise bu süreçte örnek bir dayanışmaya imza attı. Birçok restoran ellerinde kalan erzakları Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri için açtığı Sosyal Market’e bağışladı. Sosyal markette günde yaklaşık 500 aile kendilerine verilen kartla ihtiyaçlarını karşılıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal marketle ilgili olarak, “Tamamen süpermarket mantığıyla işleyen bir sistemimiz var. Koronavirüs nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalan Beyoğlu esnafı ellerindeki ürünleri sosyal marketimize bağışladı” şeklinde konuştu.