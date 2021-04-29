Kahveyi demleyip pakete koydu

Pandemi döneminde de Cold Brew’i çıkaran Mertcan Karaağaç, yeni şubelerle büyüme planları yaptıklarını, yeni ürünlerini de hem market rafına koymayı hem de ihracat etmeyi hedeflediklerini söyledi. 2019’da franchise vermeye başladıklarını belirten Karaağaç, şu bilgileri paylaştı:

PANDEMİYE ADAPTE OLDUK

“Bugün İzmir dışında Aydın ve Denizli’de de varız. Her şey güzel giderken pandemi ortaya çıktı. Pandemiyle birlikte franchise vermeyi durdurduk. İlk pandemiyle birlikte paket servisine döndük. Tabii, salgınla birlikte eve kapandığımız ilk dönem, bir kahvesizlik durumu oluştu. Tüketici, evinde de dışarıda içtiği gibi kahve için ciddi bir altyapıya ihtiyaç duyabiliyor. Tuck olarak bu noktada özel bir ürün geliştirdik. Herkesin kolay içebileceği, içinde koruyucu olmayan, doğal demlemeyle elde edilen bir ürün geliştirdik. 6 aylık AR-GE sonucunda da yüzde 100 doğal Tuck Cold Brew Konsantre ortaya çıktı. Bir litrelik paketlerde tüketicinin beğenisine sunduk. İsteğe göre su ya da süt ekleyerek anında tüketebilecekleri bir ürün ortaya çıktı. 3’üncü nesil kahvelerimizi herhangi bir makinaya ihtiyaç duymadan 30 saniyede hazırlayabilirsiniz. Herkes barista olacak. Yeni ürünle pandemiye adapte olduk.”

MARKET RAFINDA DA OLACAK

Cold Brew’in niş bir ürün olduğunu belirten Mertcan Karaağaç, “Şu an online satışımız var. Ama market rafında da yerimizi almak adına görüşmelerimiz sürüyor. Daha küçük ambalajla ilgili de çalışmalarımız var. 7-8 çeşitle 1 ay içinde market raflarında olmayı planlıyoruz. Bir diğer hedefimiz de ihracat. Bu ürünü ihraç etmek istiyoruz. Şubeleşme noktasında planlarımız ise bu yıl 10-15 şube açmak istiyoruz. Bu yönde talep var. Pandemiyle birlikte kiralar düşüyor. Bu da yeni fırsatlar sunuyor. Yurtdışında da şubeleşmek istiyoruz” diye konuştu.

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