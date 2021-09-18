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Kahve fiyatlarına fahiş zam! İşte sebebi

#Kahve#Fiyat#Zam
Kahve fiyatlarına fahiş zam İşte sebebi

Kahve fiyatlarına son bir ayda yüzde 100' e yakın zam geldi. Brezilya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların arttığı iddia ediliyor. Vatandaşlar fiyatların artması nedeniyle kahve tüketimlerini azaltacaklarını söyledi.

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Brezilya’da olumsuz iklim koşulları Türkiye’de kahve fiyatlarını etkiledi. Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı.

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı. Öyle ki 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı. Eminönü kahve satışı yapan esnaf, kahve fiyatlarındaki artışın gün geçtikçe artacağını hatta kahvenin karaborsaya düşeceğini söyledi. Eminönü’nde kahve dükkanı olan işletmeci Kadir Akgün, "Kahve fiyatları çok arttı. Mesela buraya gelip kahve içmek isteyenlere ikram ettiğimiz kahve fiyatları bile yükseldi. Bundan 1 ay önce 50 lira olan bir kahve şu an neredeyse 100 lira oldu. Bu zam daha çok espresso çekirdeğinde hissedildi. Müşterilerimiz bu zammı şikayet etmeye başladı. Geçen ay espresso 100 liraydı şu anda 300 liraya kadar yükseldi. Brezilya’da olan iklim değişikliği nedeniyle maalesef kahve fiyatları yükseldi" dedi.

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"KAHVE FİYATLAR YARI YARIYA ARTTI"

Kahve fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyleyen Eminönü’nde kahve dükkanı olan işletmeci Selçuk Ünal ise, "Kahve fiyatlarında bir artış var, ve bu artış daha da devam edecek. Brezilya’da çok uzun zamandır yaşanmayan bir don olayı ve arkasında kuraklık fiyat artışına neden oldu. Mesela şu an Brezilya’da kış ayı olması gerekirken, 30- 35 derecelik bir sıcaklık var. Bu da tüm oradaki hasat yapılan ağaçların sökülüp, yeniden dikilmesi anlamına geliyor. Şu an kahve fiyatları yarı yarıya arttı. Fiyatlar daha da artabilir. Hatta kahve karaborsaya bile düşebilir. Kahve fiyatları arttıkça vatandaşların aldığı gramaj da azalıyor" ifadelerini kullandı.

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Kahve fiyatlarına fahiş zam İşte sebebi



Türk kahvesini çok sevdiğini söyleyen Nurgül Türkmen ise, "Kahve fiyatlarında en ciddi bir artış var. Bu durum bir kahvekolik olarak beni oldukça üzüyor. Şu an bir anneme bir de kendime küçük bir paket Türk kahvesi aldım. İki küçük kahveye 20 lira verdim" dedi.

2016dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü

2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü

"FİYATLARIN ARTMASIYLA KAHVE İÇMEYİ AZALTMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Kahve satın almaya Eminönü’ne gelen Beyza Çolak ise "Kahve tüketmeyi çok seviyorum. Günde birkaç demlik filtre kahve, iki fincan Türk kahvesi içiyorum. Ancak şu an fiyatlar çok arttı. O yüzden kahve içmeyi azaltmayı düşünüyorum. Şu an 500 gram Türk Kahvesi’ne 75 lira ödedim" diye konuştu. 

"ŞU AN ALMAK İSTEDİĞİM KAHVENİN KİLOSU 90 LİRA"

İsmail Turan, "Şu an almak istediğim Türk kahvesinin kilosu 90 lira ancak daha önce bu kahveyi 30 liraya aldığımı bilirim. Ancak Türk kahvesine alışkın olduğumuz için mecburen alacağım" ifadelerini kullandı.

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#Kahve#Fiyat#Zam