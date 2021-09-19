Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: İtalyada gecenin skandalı Merih Demiral kanlar içinde kaldı, üzerine sarı kart gördüSon Dakika: İtalya'da gecenin skandalı! Merih Demiral kanlar içinde kaldı, üzerine sarı kart gördü#Merih Demiral
Miss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattıMiss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattı!#Dilara Korkmaz
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendiÖzge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi!#Özge Özpirinçci
Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı Geri dönüş...Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı! Geri dönüş...#Beşiktaş
Sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldüSızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü#Terörle Mücadele
VeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdiVeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdi#Veliefendi
İhracatçılara finansman müjdesiİhracatçılara finansman müjdesi#İhracat
En çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildiEn çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi#Türkiye İhracatçılar Meclisi
Akar’dan Yunanistan’a: Diyalogla çözerizAkar’dan Yunanistan’a: 'Diyalogla çözeriz'#Yunanistan
7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: Korkunç bir hata yaptık7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: 'Korkunç bir hata yaptık'#Afganistan
HABERLEREkonomi Haberleri

Kahve fiyatları ikiye katlandı

#Kahve#Fiyat#Artış
Kahve fiyatları ikiye katlandı

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı.

Haberin Devamı

Esma MURAT/Buğra BENLİOĞLU-DHA- Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı. Öyle ki 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı. Eminönü kahve satışı yapan esnaf, kahve fiyatlarındaki artışın gün geçtikçe artacağını hatta kahvenin karaborsaya düşeceğini söyledi. Eminönü’nde kahve dükkanı olan işletmeci Kadir Akgün, “Kahve fiyatları çok arttı. Mesela buraya gelip kahve içmek isteyenlere ikram ettiğimiz kahve fiyatları bile yükseldi. Bundan 1 ay önce 50 lira olan bir kahve şu an neredeyse 100 lira oldu. Bu zam daha çok espresso çekirdeğinde hissedildi.

Müşterilerimiz bu zammı şikâyet etmeye başladı. Geçen ay espresso 100 liraydı şu anda 300 liraya kadar yükseldi. Brezilya’da olan iklim değişikliği nedeniyle maalesef kahve fiyatları yükseldi” dedi. Kahve fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyleyen Eminönü’nde kahve dükkanı olan işletmeci Selçuk Ünal ise, “Kahve fiyatlarında bir artış var, ve bu artış daha da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahve#Fiyat#Artış