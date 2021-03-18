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HaberlerEkonomi HaberleriKahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor
GeriEkonomi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 18.03.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ilçesi Dulkadiroğlu ilçesinde değeri ₺149.859 – ₺295.406 arasında değişen 249 konut satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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