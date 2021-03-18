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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ilçesi Dulkadiroğlu ilçesinde değeri ₺149.859 – ₺295.406 arasında değişen 249 konut satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.
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