Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.



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