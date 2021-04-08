Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: Hizmette tasarruf etmedik

2 yıl önce göreve gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’ye örnek olan önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. 57 bin nüfuslu Kahramankazan’ın, yerel yönetimler alanındaki çıkışıyla milyon nüfuslu il ve ilçelerle yarışır hale geldiğini belirten Oğuz “Kahramankazanımız inşallah Ankara’nın ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak” dedi. İlk iş olarak belediyenin gelir gider dengesinin fotoğrafını çektiklerini, tasarruf etmek için kolları sıvadıklarını belirten Serhat Oğuz, “Tasarruf yaptık, ancak hizmette tasarruf yapmadık. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hizmet noktasında asla ve asla tasarruf yapmadık. Tüm imkânlarımızı Kahramankazanımız için seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda yalnızca dış mahallelerimize (köylerimize) 2 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon TL tutarında hizmet götürdük. Ciğir Mahallemizde 142 dönümlük bir araziyi satın alarak, belediyemize kazandırdık. Görev ve yetki ayrımı gözetmedik. Mazeret değil iş ürettik” dedi.

KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçi ve üreticilere destek olduklarını belirten Oğuz, “2019 ve 2020 yıllarında 2 milyon sebze fidesini yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilerimize dağıttık. Bu yıl da yüzde 50 hibeyle 1 milyon 100 bin sebze fidesini mayıs ayında çiftçilerimize dağıtacağız. Ayrıca, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçemizin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilerimize yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekipman desteğinde bulunduk. Yine ilçemizdeki çiftçi, üretici ve öğrencilerimize yönelik modern tarım eğitimlerinin düzenleneceği 150 bin metrekarelik bir meyve bahçesi oluşturduk. Buradan elde edilecek meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacağız” diye konuştu.

KADINLAR KOOPERATİFİ

İlçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanıldığı bir termal sera kurduklarını belirten Oğuz, “Park ve bahçelerimizde kullandığımız çiçek ve bitkileri burada yetiştirerek, dışarıdan çiçek ya da bitki satın almıyoruz. Salı Pazarımıza mahallelerimizden ücretsiz servis uygulaması başlattık. Belediyemizin destek ve girişimleriyle Kahraman Kadınlar Kooperatifi’ni hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde kooperatifimiz çalışmalarına başlayarak, ürettikleri ürünleri vatandaşlarımızla buluşturacak. Kahramankazan Köylü Pazarı’nı kurarak, çiftçilerimizin ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmasını sağladık. Ankara’da bir ilke imza atarak hayvan yetiştiricilerimiz için Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattık. Pandemi nedeniyle çiftçilerimizin elinde kalan 80 ton patates ve 30 ton soğanı satın alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Böylece hem çiftçimizin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdük” diye konuştu.

İSTİHDAMA KATKI

Kahramankazan İstihdam Merkezi’ni (KİM) kurduklarını belirten Oğuz, “KİM ile pandemi süreci de dahil olmak üzere şu ana kadar 921 vatandaşımıza yeni iş imkânı sağladık. TUSAŞ’la imzaladığımız protokol kapsamında açtığımız “İmalat ve Montaj Elemanı Kursu”nu başarıyla tamamlayan 16 kardeşimizin TUSAŞ’ta işe başlamasını sağladık” dedi Öğrencilere burs desteği de verdiklerini belirten Oğuz, “300 üniversite öğrencimize ayda 150’şer TL burs veriyoruz. Hedefimiz burs verdiğimiz öğrenci sayısını 1000’e çıkarmak” dedi.





İNTERNET ATILIMI

Oğuz, pandemi süresince uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrencileri öğretmenleriyle buluşturmak için Mobil EBA Destek Noktası Otobüsü (EBABÜS) projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. İnternet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan KazanBelNet Şirketi’ni kurduklarını belirten Oğuz, “BTK’dan gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan şirketimiz, vatandaşlarımıza daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor. 1500 aboneye ulaşan KazanBel Net, şu ana kadar taahhütlü 6 milyon TL’lik ciroya ulaştı. Hedefimiz tüm Türkiye’de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek” şeklinde konuştu.

MİLLET BAHÇESİ, STADYUM, HASTANE

Kahramankazan Millet Bahçesi’nin yapım çalışmalarının sürdüğünü, 191 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi’nin bu yılın ikinci yarısında hizmete gireceğini söyleyen Başkan Oğuz, ilçelerine 5 bin kişi kapasiteli bir şehir stadyumu ile içerisinde iki adet halı sahanın da olacağı 10 milyon TL tutarında bir spor kompleksi kazandıracaklarını söyledi. Oğuz, yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanan 150 yataklı ve tam teşeküllü devlet hastanenin açılışı için de gün saydıklarını ekledi.

ENGELSİZ KAFE HİZMETE GİRDİ

Engelli vatandaşları da düşündüklerini dile getiren Oğuz, “Bu kapsamda, işletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli kardeşlerimiz tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin de yine kendilerine bırakıldığı Engelsiz Kafe’mizi hizmete açtık. Yine Engelsiz Yaşam Merkezimiz engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin buluşma noktası olarak hizmet veriyor” diye konuştu.

‘ESNAFI UNUTMADIK’

Pandemi sürecinde ayrıca iş yerleri kapalı olan esnafa (kahvehane, çay ocağı, kafe vb.) 1000 TL’lik nakdi destek de bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Oğuz, “Ayrıca belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan yine iş yeri kapalı olanlardan kira almadık. Diğer esnaflarımızdan işgaliye bedeli almadık. Berber, lokanta ve kahvehane gibi işletme sahiplerimize yardımlarda bulunduk. Belediyemizin ihtiyaçlarını ilçemiz esnafından karşılayarak, bu zorlu süreçte esnaf kardeşlerimizin kasasına yaklaşık 8 milyon TL girmesini sağladık” dedi.

KENT MEYDANI VE DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kahraman-kazan’a kent meydanı kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirten Serhat Oğuz, “Zemin etütlerini yaparak önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlayacağız. Yine Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek olan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm projesi için bakanlığımızla ortak çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede dönüşüm çalışmalarımıza başlayacağız” dedi. Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Oğuz, “Ankara şehir merkezi ile Kahramankazanımız arasında seyahat süresi 20 dakikaya düşecek” dedi.

İŞÇİ MAAŞINDA İYİLEŞME

Belediyenin KazanBel şirketinde çalışan işçilerin en düşük aylık maaş ücretini 3 bin 533 TL olarak belirlediklerini belirten Oğuz, sosyal hak ve ödemelerinde de önemli iyileştirmeler yaptıklarını ifade etti. “Kahramankazan’da 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz ve ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz” diyen Oğuz şunları söyledi: “İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemekten yakacak desteğine, hasta nakilden gıda yardımı ve kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz olarak 365 gün aralıksız olarak hizmet veriyoruz.”

‘HEP BİRLİKTE YÖNETİYORUZ’

Belediye olarak İstişare Meclisi kurduklarını ifade eden Oğuz, ”Hemşehrilerimizle düzenli aralıklarla bir araya geliyor, fikir, öneri ve taleplerini alıyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği, belediye meclis toplantılarımızı internetten canlı olarak yayınlıyoruz” diye konuştu.

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