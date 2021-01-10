Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak! Kafkas Üniversitesi personel alım ilanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Üniversitemizin aşağıdaki birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

1. Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Lisans/Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı,

4. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),

5. Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda),

6. ALES sonuç belgesi,

7. Yabancı dil belgesi (İlan edilen kadroya bağlı),

8. 1 adet fotoğraf,

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

10. Daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini,

11. Tecrübe durumunu gösterir (ilan edilen kadroya bağlı) onaylı belge SGK hizmet dökümü ile teyit edilmedir.

Adayların yukarıda belirtilen belgelerle İlan edilen birime, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.)

Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir.