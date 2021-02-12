MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
GeriEkonomi Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 12.02.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Abone Olgoogle-news

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle