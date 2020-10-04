Kadınlarla turizmin rengini değiştirecekler

TOBB Mardin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Hitay, eğitmenlikten girişimciliğe geçiş yapmış bir isim. İlk aşamada resim ve atölye çalışmalarında eğitmenlik yaptığını belirten Hitay, şunları anlattı: “5 yıl kadınlarla çalıştıktan sonra kendi güzellik merkezimi açtım. Önce usta öğreticiydim, sonra güzellik merkezinde işlerimin başına geçtim. Ben bu salonu açtığımda, Mardin’de tekti. Şu anda ise 70-80 güzellik salonu var, tabii bu rakamın içinde kuaförler de var. Bizim salonumuzda güzellik merkezi, kuaför, dans kursları, spor salonu hepsi bir arada. Bu süreçte kadınların sorunlarına da eğildim.

Kadınların sorunları üç aşağı beş yukarı aynı. Kendi girişimlerini kuramıyorlar, ama verdiğimiz eğitimlerden sonra bir sürü kadın arkadaşımız kendi işlerini kurmaya başladı.

Burada kurulu biz kurduk. Daha önce hep televizyonlarda falan görüyorduk. Bir seminer vardı, oradaki konuşmalardan sonra ‘Acaba yapabilir miyiz’ diye düşünürken, ‘Neden olmasın’ dedik. Mardin’de 7-8 kadınla kurulu kurduk, şu anda 100’e yakın kadın girişimci üyemiz var. Eğitime çok önem verdik. KOSGEB’le kadın girişimci eğitimi verdik. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde 150 kadına eğitim verdik. Fikrim Geleceğim projesinde 30 kadın sertifika aldı. Onun dışında İyilik İçin Mardin Projesi’ni uyguladık. Türkiye’nin her yerinden gençler geldi, Mardin için projeler ürettiler. Sabaha kadar yazılım çalıştılar. İnovatif zirve yaptık. Sosyal sorumluluk projeleri yaptık.”

SINIR TİCARETİ VE KÜLTÜR TURİZMİ AMAÇ

Şimdilerde kültür turizmi için çalışmaya başladıklarını anlatan Hitay, “Kadınları butik otel, kahvaltı salonları gibi organizasyonlarla bu tür girişimlere yönlendirmek istiyoruz. Mardin’in geleneksel yemeklerini yapabilirler, turizme kadın eli değince işler değişiyor. Burada başka alanlarda çok fazla iş imkanı yok. Ama turizm açık bir alan. Kadınlarla, Mardin’de turizmin rengini değiştirmek istiyoruz. Sınır ticareti de bizim için için önemli. Suriye ve Irak’taki kadınlarla görüşmek istiyoruz. Sabun şarap, yumurta üreten girişimcilerimiz var. Biz de ‘Kadınlarımızla ortak neler yapabiliriz’ diye bakacağız” dedi.

TOBB MARDİN KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

Deniz Beşenk: Ben organizasyon işiyle uğraşıyorum. Bir dönem Mardin Belediye Başkan Yardımcılığı da yaptım. 7 yıldır da organizasyon işi yapıyorum. Başladığımda sadece bir firma vardı, ama hızla yeni şirketler kuruldu. STK’larda da Deniz Hanım’la birlikte çalıştık, amacımız Mardin’i turizmde hak ettiği yere getirebilmek. Bunun için kadın girişimcilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Sezin Arpağ: Üniversitede öğretim üyesiyim. Bugüne kadar birçok projeye destek verdik, ben de birçok projede görev aldım. Boğaziçi Üniversitesi’nden gelen ekiplerle çalışmalar yaptık. Kadınların eğitimleri çok çok önemli. Bu nedenle eğitimle kadınlara fırsat vermek, kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Kültür turizmi ve kırsal alanlarda sürdürülebilir turizmi artırmak istiyoruz.

Gülten Gökçe: Arkeologum. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum ve aynı zamanda bir şarap dükkanım var. Bir kadın girişimci olarak şarap dükkanı açan bölgedeki ilk isim benim. Bunun yanın sıra genç girişimciler kurulundayım. KOSGEB desteklerini kullanarak kendi yerimi açtım. Niye bu alanı seçtim? Mardin’e döndükten sonra yakın olduğum, ilgi duyduğum birşeyle ilgilenmek istedim. Şarap bana yakın geldi. Bununla ilgili birçok araştırma da yapmıştım. Arkeolojiyle de yakından ilgisi var. İkisini birleştirip böyle birşey yaptım. Gelecekteki planlarımda ise akademi benim için çok önemli ve buna dönük planlarım var.

Dilek Çelebioğlu: 25 yıllık girişimciyim, çeşitli dallarda çalışmalarım oldu. Çalışmaya el halıcılığıyla başladım. Burada tam 1500 kişiyi istihdam ettim, halıcılık konusunda insanların uzmanlaşmasını sağladım. 1992 yılından itibaren çeşitli köylerde,ilçelerde bununla uğraştım. Şimdi de restorancılık yapıyorum. Toplam 10 kadınla çalışıyorum. Eski Mardin’de restoranımız. Yöresel yemekler yapıyorum. Buraya dışarıdan birşey almak prensibimiz değil. Nanemizi, patlıcanlarımızı kendimiz kurutuyoruz. Mutfağa giren ürünler bizim elimizden çıkıyor, bütün yemekler bizim elimizin tadını taşıyor.

Müzeyyen Bilen: Turizmciyim. Seyahat acentası ve otel işletmeciliği alanında çalışıyorum. 20 yıldır aynı meslekteyim. Mardin’in ilk turizmcisiyim. İşletmemizi babam kurdu, babamla birlikte aynı mesleğe devam ediyoruz. Mardin merkezde 5 yıldızlı bir otel yatırımımız var. Aslında 3 yıldızlı bir otelimiz vardı, ama yaptığımız yatırımla şimdi Mardin’in ilk 5 yıldızlı oteline ev sahipliği yapacağız. Meslekteki birikimlerimi aktarmak ve kadınlara yol göstermek için de bu kurula girdim. 6-7 yıldır kurul çatısı altında yer alıyorum.

450 BİN TAVUĞU VAR

Zine Tatar: Ziraat mühendisiyim. Irak’tan geldim. 2007 yılında Mardin’e geldim ve yumurta çiftliği işine başladık. Eşimle birlikte çalışıyorum. Güneydoğu’nun en büyük yumurta çiftliğini işletiyoruz. Toplam 40 çalışanımız, 450 bin tavuğumuz var. İç piyasaya birçok yere yumurta veriyoruz, daha önce ihracat da yapıyorduk. Ama bu aralar sınır yasakları var.

ANNEM ADINA OKUL AÇTIM

Veysiye Konuş: İnşaat firmam var. Bugüne kadar bin kadar konut yaptım. Şirketi kurarken eşimle konuştum, onunla istişare halinde işimizi açtık. Yurtdışında da inşaat yaptım, burada da. 2000 yılından bu yana şirketimiz faaliyet gösteriyor. Bu arada kızım büyüdü ve mimar oldu, ona da şirket kurdum. Ama o da bize destek oluyor. Ben 10 yaşında annemi kaybettim ve zorluk çektim. Aslında hep hayalimdi onun adına bir okul yapmak. Ne mutlu ki yapabildim. Elifana İlköğretim Okulu’nu yaptım ve hibe ettim. 28 derslikli bir okul. Orada çocukları gördüğümde çok mutlu oluyorum. 2 bine yakın öğrencim var. Kız çocuklarına yönelik eğitim seminerlerine destek oldum, birçok seminer verdik. Şimdi de hedefim anne-babaların bilinçli olması. Onların daha bilinçli olması için bir eğitim programı düzenlemek istiyorum. Çünkü anne-babalar ne kadar bilinçli olursa, çocuklar o kadar sağlıklı büyür. Ön sıra soldan sağa: Zine Tatar, Deniz Hitay, Veysiye Konuş, Deniz Beşenk, arka sıra: Dilek Çelebioğlu, Gülten Gökçe, Müzeyyen Bilen, Sezin Arpağ