Kadınlardan pazar dayanışması

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nin Bağcılar bölgesinde 2013 yılında kurulan Bağlar Semt Pazarı, Türkiye’nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliğini taşıyor. Şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmek için dönemin Bağlar Belediyesi tarafından 250 kadınla kurulan pazar; şiddet mağduru, boşanmış, ayrıldığı için ailesi tarafından reddedilen, çalıştığı işten çıkarılan, eşi çalışamayan, maddi durumu kötü olan onlarca mağdur kadının yer aldığı bir pazar. 400 bin kişilik nüfusuyla Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’ın Bağcılar semtindeki pazar zaman içinde hızla büyüdü. Bağcılar yeni projelerin hayata geçmesiyle 115 bin nüfusa ulaştı. Pazar yerinin değeri de pazarın büyüklüğü de bu gelişmelerden etkilendi. Zaman içinde erkek pazarcılar ve kadın pazarcılar arasında gerginlik çıkmaya başladı.



İŞGÜCÜNE KATILIM ARTIYOR



Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çalışmalar yürüten Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), pazarcı kadınların mücadelesine destek veriyor. Kadınların haklarını koruyabilmesi ve desteklenmesi için çalışan dernek aynı zamanda bu kadınların hikayelerini ve mücadelelerini de anlatan Terazi adlı bir belgesel çekti. DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, “Türkiye’nin her bölgesinde şiddet mağduru, ekonomik özgürlüğünü kazanamadığı için zorluklar yaşayan pek çok kadının yaşadıkları dramları gazetelerde okuyoruz. Oysa bu kadınların acı sonlarına hep beraber üzülmenin ötesine geçip, sürdürülebilir projelerle onları hayata bağlayabilmek gerekiyor” derken, bölgenin son derece değerlendiğini ve erkek pazarcıların buradan pay almak için çalışmalara başladığını ifade ediyor.



REKABET GÜCÜ YOK



Reyhan Aktar, “Bağlar ilçesinde erkek pazarcıların iki ayrı derneği var, dolayısıyla iki farklı erkek pazarcı grubu var. Birinci erkek pazarı 2017 yılında Bağlar Belediyesi’nin kararı ile Bağcılar bölgesinde kadın pazarcılar için belirlenen alana girdi ve bu durum kadın pazarcıları çok zor durumda bıraktı. Birinci erkek pazarı bölgeye ve alanlarına girince kadınların cirolarında önemli bir düşüş yaşandı. Çünkü ilçedeki erkek pazarları yaklaşık bin erkek pazarcıdan oluşuyor ve alım gücü ile kadın pazarcıların rekabet edebileceğinin çok ötesinde ticari avantajlara sahip bulunuyor. Maalesef ikinci erkek pazarı da bölgelerine girerse hiçbir kadının pazarcılıkla ayakta kalma gücü kalmayacak” diyor.