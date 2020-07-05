Kadınlara özel pazar kuracaklar

TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rahime Yılmaz Acet ile kendi girişimcilik hikayesini ve Bitlisli kadın girişimciler için hayata geçirmeyi planladıkları projelerini konuştuk.

Rahime Yılmaz Acet, memuriyetle başladığı iş hayatını girişimcilikle sürdüren bir isim. Acet, çalışma hayatındaki dönüm noktalarını şöyle anlattı: “Benim girişimcilikle tanışmam çok daha uzun zaman önce oldu. 1990 yılında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgisayar memuru olarak başladım. Sırasıyla ticaret müdürü ve genel sekreter oldum. 2006 yılında ise merkezi finans ihale biriminde, kalkınma projesi kapsamında bir çalışma yürüttük. Amaç kadın ve genç girişimciliğinin desteklenmesi oldu. 160’a yakın girişimciye eğitimler verdik. Sonrasında şunu fark ettim. Kadınlar üretken. Ancak ürettiklerini nasıl değerlendirecekleri ve daha ileriye nasıl gidebilecekleri konusunda sıkıntı yaşıyorlar. 2018 yılında emekliliğe hak kazandım, ancak sözleşmeli personel olarak genel sekreterliğe devam ettim.

KENDİ ŞİRKETİMİ KURDUM

2006 yılındaki projeden sonra hep sahada çalıştım. Birçok deneyim kazandıktan sonra da, eğitim, danışmanlık ve projeler üzerine kendi firmamı kurdum. Doğru bilgiye ulaşamamak, doğru rehberliğe ulaşamamak en önemli sorun. Günlük yasal mevzuatı takip eden, gelişmeleri izleyen insanlar daha başarılı oluyor. Gençlerin de tecrübeli isimlere ihtiyacı var. Yola çıkarken hep bu düşüncelerden hareket ettim. Kendi girişimcilik hikayemden önce, KOSGEB’in girişimci havuzunda eğitmen olarak da yer aldım ve 2 bin kişinin eğitim süreçlerine katkı verdim. 2 yıllık bir firmayız ama 30 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Firmaların sürdürülebilirliği üzerine çalışıyorum. Kendimi şanslı hissediyorum. Ticaret odasında çalışmak, TOBB’da yer almak bir şanstı. TOBB bizleri çok iyi eğitti. Rifat Başkan da genç ve kadın girişimcileri Türkiye’ye armağan ederek, büyük bir işe imza attı.”

SÜREKLİ GELİR KAYNAĞI OLACAK

Acet, Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu olarak projelerini de şöyle aktardı: “Kurul 2007 yılında kurulurken genel sekreter olarak çalışmaları yürütmüştüm. Sonrasında başkan olma imkanım oldu. 2018 yılı nisan ayında yönetime geçince ilk olarak Sevgi Evleri’ndeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Şimdi ise kadınlara üretim noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sermayeye erişim konusunda sınırlar var. Oysa girişimciliği özendirmek ve kolaylaştırmak gerekiyor. Bizim üniversitelerden mezun olan çocuklarımızın büyük kısmı ücretli bir iş sahibi olma hayaliyle gidiyor. Bu böyle olmamalı. Ben bile bu kadar yıl çalışmama karşın, işe başlarken eşimden destek aldım. Demek ki kadınlar işletme giderlerini karşılamada sorun yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanımızı ziyaret ettik. Kadınlar pazarı kuralım dedik, el işleri, patikler, tekstil ürünleri, gıda ürünleri... Ürettikleri ne varsa satabilecekleri bir alan olsun. Gelecek yıl için de bu pazarı kalıcı hale dönüştürmek istiyoruz. Kadınlar ürettiklerini kurulacak olan sabit mekana teslim edecek ve elde edilen geliri alabilecek. İnterneti de kullanacağız. Kadınların ürettikleri ürünlerin hızla satılmasını sağlayacağız. Son olarak Hürriyet’e, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Girişimcilik Müdürümüz Batuhan Demir’e teşekkür ediyorum.”

TOBB BİTLİS KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI: NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

Bermal Akbay: 2014 yılında Trakya Üniversitesi’nden mimarlıktan mezun oldum. Aslında ilkokulda seçmiştim mesleğimi ve hayalimi gerçekleştirdim. Okuldan sonra ailem burada olduğu için geldim ve hiç pişman olmadım. Stajyerlik yaptığım ofiste daha sonra iş hayatına katıldım. Onlar işi devredince, iş bana kaldı. Bildiğim bir ofiste kendi işimin sahibi oldum. Bölge genelindeki kadınların girişimciliğini artırmak için de iki yıldır kurulda görev yapıyorum.

Ayşe Ağırtmış: Elektrik mühendisiyim ve güneş enerjisi sektöründeyim. Sektöre girişim stajla başladı. Staj yaparken, güneş enerjisi santralinde çalışmıştım. Daha sonrasında da kendimi bu alanda geliştirmek istedim. Son olarak da İstanbul asıllı bir firmanın Tatvan şubesi olduk. Halen güneş santralleriyle ilgili çalışıyorum.

Yasemin Küntaş: Sigortacıyım. 2009 yılında eşimden ayrıldıktan sonra sigortacılığa başladım. 2016 yılında da kendi yerimi açtım. Çok sevdiğim bir meslek. Kendi işimi kurarken ‘neden olmasın’ dedim, bu günlerde 5 şirketle çalışıyorum. İşi kurarken, kardeşimin desteğini aldım. Bölge halkının, ticaret odasının da desteğini gördüm.

Rezzan Dindar: Mimarım. Bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyordum. Sözleşmem bittikten sonra özel sektörü denemek istedim. Bu şekilde bir yer kiraladım ve özel sektöre geçtim. Biraz da merak ve cesaret beni taşıdı. Sonuçta işler iyi gitmeyebilirdi ama hiç pişman olmadım. Özel sektörde ikinci yılım bitti, üçüncü yıla girdim.

Esra Güngör: İnşaat mühendisiyim ama turizm üzerine çalışıyorum. Tatvanlıyım. Mezuniyetten sonra inşaat ve turizm üzerine bir şirket kurduk. Aile içinde hep konuşuyorduk, ‘ne yapabiliriz’ diye ve bir otel açmaya karar verdik. 2017 yılından bu yana tur şirketleriyle birlikte çalışıyoruz, apart şeklinde 14 daire-120 kapasiteli bir otelimiz var. Ben, kardeşim ve amcam 3 ortak çalışıyoruz.

Sedef Kocakaplan: Avukatım aynı zamanda arabulucuyum. 2012-2013 döneminde Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldum. 7 yıllık avukatım. Bir yıldır da arabuluculuk yapıyorum. Tatvan’daki tek arabulucu benim.

Çimen Zilan Kaplan: Avukatım ama şu anda bir kooperatif çalışmamız var. Tarım ve kalkınma üzerine bölge köylerinin de dahil olduğu bir kooperatif kurduk. Büyükbaş hayvan çiftçiliği kuracağız. Pandemiden sonra biraz ertelendi, Ağustos gibi kurmuş olacağız.

KÖTÜ KOŞULLAR İŞ SAHİBİ YAPTI

Hilal Özdoğan: Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezunum, jeofizik mühendisiyim. Özellikle bizim sektörde koşullar çok iyi değil, ücretler düşük. Ben de bir piyasa araştırması yaptıktan sonra kendi firmamı kurmaya karar verdim. Burası benim memleketim, küçük yerde tanınmak ve iş bağlantılarını kurmak daha kolay. Bu nedenle de kendi şehrimi seçtim. Jeofizik etütler yapılmıyordu. Bunun için de mücadele verdim. Belediyelerde bu çalışmaların yapılması için uğraştım. Bu pazarın oluşmasını sağladıktan sonra da, sektörde devam ettim.



