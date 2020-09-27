Kadınlara lavanta işini öğretecekler

TOBB Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, çok genç yaşta kendi girişimcilik hikayesine başlayan bir isim. Altıntel, hikayesini şöyle aktardı: “Babam Fikret Uzunlar’ın vefatından sonra babamın vasiyeti üzerine aile şirketimiz olan Uzunlar Otomotiv’in yönetim kurulu başkanlığını devraldım. Bir de ağabeyim vardı, ancak o babamdan önce vefat etti. Dolayısıyla ailenin reisi ben oldum. Babamı bile gitmesi gereken yerlere arabayla ben götürür getirirdim. Traktör bayiliği, tarla ekimi işlerindeydik. 18 yaşında işlerin başına ben geçtim. 3-4 yıl sonra otomotiv sektörüne geçtim, akaryakıt, iletişim derken sektörleri ekleyerek devam ettim. Şimdi ayrıca kafemiz ve bir de hardaliye fabrikamız var.” Kırklareli

SOSYAL İŞLERLE TİCARET BİRLİKTE YÜRÜYOR

Ticaretle sosyal sorumlulukların hep birlikte yürüttüklerini ve 9 sene Kızılay Başkanlığı yaptığını söyleyen Altıntel, “Bir Kızılay binası kazandırdım. Sosyal işlere hep devam ediyorum. Bundan sonra da hem sosyal işler, hem de ticarete devam edeceğim. Uzun yıllar Anneler Derneği’nde de faaliyet gösterdim. Halen Babaeski Ticaret Borsası’nda Meclis Başkanlığı görevini yürütüyorum” dedi.



100 DÖNÜM ARAZİDE KADINLARA ÖĞRETECEĞİZ

Altıntel, Kadın Girişimciler Kurulu olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde yer aldık. Kadınların aile bütçelerine katkı sağlaması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için mum oymacılığı kursu, hasta ve yaşlı bakım kursları düzenledik. İstanbul Teknik Üniversitesi, TOBB, Habitat ve Coco-Cola işbirliğinde yapılan Kız Kardeşim Projesi Yerel Lezzetler Programı’nda ülke genelinde ilk 10’a girdik ve ilimize büyük jüri ödülünü kazandırdık. Kız kardeşim Eğitim Tırı’nı kadınlarımızla buluşturduk.

Son olarak İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Kal ve Bulgaristan Burgas Free Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mrs. Prof. Dr. Maria Neikova Başkanlığı’ndaki heyeti ağırladık, burada lavanta ekimi yapmak istiyoruz. Bu proje devam ediyor. Biz çok kadına ulaşmak istiyoruz. Borsa, bize bir arazi verecek. Biz de o arazide eğitim vereceğiz. 100 dönüm bir araziden bahsediyoruz, kadınlar bu arazide uygulamalı öğrenecek. Pazarlama için de çalışacağız. Belki kooperatif kuracağız.”

10 BİN MASKE DAĞITTIK

En büyük işi, koronavirüs zamanında yaptıklarını söyleyen Altıntel, “Kadın girişimcilerimiz bir teklifle geldi,biz de borsadan makine alıp çok sayıda maske ürettik. On binden fazla maske ürettik, her yere ücretsiz dağıttık. Bu çok faydalı ve güzel bir proje oldu. Son söz olarak ilk günden itibaren çalışmalarımıza destek olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Kırklareli Ticaret Borsası Başkanımız Turhan Altıntel’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TOBB KIRKLARELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

Nilay Altınel: Jeoloji mühendisiyim. 26 yaşında kendi şirketimi kurdum. Eşimle evlenince inşaat şirketi haline dönüştürdük şirketi. Şimdi hem jeoloji işlerinde, hem de inşaat işinde devam ediyoruz. Birlikte çalışıyoruz.

Duygu Tunalıoğlu Tezgel: Serbest muhasebeci, mali müşavirim. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Eşimle birlikte bir de sigorta acentemiz var, ayrıca onun başka alanlarda da ticari faaliyetleri var. Ben muhasebe alanında çalışıyorum, eşim kendi alanında işleri yürütüyor.

Semra Soykan: Mimarım, çeşitli kamu kurumlarında çalıştıktan sonra emekli oldum. Serbest çalışmaya devam ettim, şimdi de başkanımla birlikte çeşitli sosyal alanlardaki faaliyetlerimize devam ediyorum. Kızılay’da görev aldım, mimarlar odasında görevlerim oldu.

Sema Başoğul: Okulu bitirince, ailemle “Ne iş yapalım” diye konuştuk ve bir kırtasiye dükkanı açtık. 15 yıldır da bu işi yürütüyorum. İşimi tek başıma yürütüyorum, kendi işimin sahibi olmaktan da hiç pişmanlık duymadım.

Rezzan Sünnetçioğlu: 18 yıldır tekel bayiliği yapıyorum. Eşimle birlikte çalışıyorduk. Eşimi geçen yıl kaybettim, işi kendim devam ettirme kararı aldım. Hobilerimi de yapıyorum, seramik, taş boyama gibi birçok hobim var. Bunları da internetten satışa sunuyorum. Koronavirüs sürecinde ise maske dikmeye başladım. 14 kadına maske kullanmayı öğrettim. 3.5 ayda tüm Kırklareli’nde çalışan kesimlere ulaşacak kadar maske ürettik. Halen de işyerinde maske dikmeye devam ediyorum. Ürettiklerimi sosyal medyadan paylaşıyorum, akşamları ‘Rezzan bugün ne paylaşacak’ diye arkadaşlarım sosyal medyaya bakıyor. İşyerinde de katı kurallarımla biliniyorum. “Çok içmeyin” veya “sigarayı bırakın” uyarısıyla satış yaparım. AKADEMİSYEN DESTEĞİ

Yeliz Mercan: Öğretim üyesiyim. Halk sağlığı uzmanıyım. Kadınların istihdamda olmasının her boyutuyla halk sağlığı konusu olduğunu düşünüyorum. Birçok projede yer alıyoruz. Toplumdaki kesimlere dokunmak için çalışmalarımız sürecek.

Buket Aşkın: Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Birçok çalışmamız var. Bunlar arasında Kırklareli beyaz peynirinin coğrafi işaretinin alınması da bulunuyor, daha sonrasında da eski kaşar peyniri için çalışacağız. Bir de hardaliye için yürüteceğiz bu projeyi. Hardaliye, üzümden elde edilen fermente bir içecek. Kırklareli’ne özgü. Gıdayla ilgili konularda eğitim ve danışmanlık alanında çalışmalarım da sürüyor.

KOCAMA KEREVİZLİ MAKARNAYI YEDİRİNCE İŞİMİ BULDUM DEDİM

Tuğba Bayburtluoğlu: Gıda mühendisiyim. Buraya aşk için, kocamın peşine takıldım geldim. O diş hekimiydi ve görev yeri burasıydı. Burada da iş bulamayınca kendi işimi kurdum. Kocam kereviz yemiyordu, bir gün ben de kerevizi püre haline getirip eriştenin içine koydum. Kereviz yemeyen o bile ikinci tabağı isteyince, ‘Bu iş oldu’ dedim. Önce aile yemeğimiz oldu. Sonra iş bulamayınca, sebzeli makarnalar benim işim oldu. 5 çeşit makarnayla başladım, bugün 300’e yakın ürün var. Kontrol ettiğim ve güvendiğim ürünleri de artık satıyorum. Besin değeri düşükse asla satmıyorum. Türkan Şoray kuralları gibi benim de sattığım ürünler için kendi kurallarım var. İşe başlarken buradaki arkadaşların desteğiyle kredi aldım, başkanımız çok destek oldu, o benim için Ruhan Anne. 3 kişilik bir işletme olarak başladık, 8 kişilik bir ekip olduk. Trendyol’da ve kendi sitemizde ürünlerimizi satıyoruz. Sitemizin adı makarnalutfen.com. Nazik bir firmayız kısacası. Bundan sonrası için hedefimiz ihracat. Soldan sağa: Nilay Altıntel, Duygu Tunalıoğlu Tezgel, Semra Soykan, Tuğba Bayburtluoğlu, Ruhan Uzunlar Altıntel, Yeliz Mercan, Buket Aşkın, Sema Başoğul, Rezzan Sünnetçioğlu