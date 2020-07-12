Kadınlara girişimcilik eğitimi verecekler

TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berivan Buğan, Kars’ta kendi alanındaki ilk kadın girişimci olma unvanını taşıyor. Son yıllarda turizmde yaptığı açılımla dikkat çeken Kars’ta kadın girişimciliğin de artmaya başladığını belirten Buğan’ın iş hayatı ise, özel firmalarda ücretli çalışarak başlamış. Buğan, telekonferansla yaptığımız röportajda, kendi öyküsünü şöyle anlattı: “1980 doğumluyum. Babamın memuriyeti nedeniyle batı illerinde büyüdüm. Daha sonraki eğitim hayatım Eskişehir’de sürdü. Protez ve ortez teknikeriyim. Tamamen üretime dayalı bir okul okudum. Okuduğum alanda satış ve pazarlamayla da ilgilendim. Hastane ihalelerinde çalışan firmalarda görev aldım. 2005’te kendi memleketime dönüp şirketimi kurdum. Bu aslında babamın en büyük hayaliydi. Babam bizim memleketimize dönüp, buraya hizmet vermemizi istiyordu. Bir gün bana da ‘Ablaların memur oldu, ben senin yanındayım. En azından Kars’ta kendi işini yap. Hem memleketine katkın olsun, hem de burada birarada olalım’ dedi. Ailede ilk girişimci benim. Şu andada işlerime tek başıma devam ediyorum. Gururla söyleyebilirim ki, kendi alanımda Kars’ta ilk kadın girişimci benim. Benden sonra, başka ortaklıklarla devam eden, sektöre giren kadınlar oldu. Ama benim başladığım dönemde kadın girişimcilerin cesareti yoktu. Turizm de kadınları teşvik etti. Baktığınızda artık turizmde, restoranlarda, hayvancılık sektöründe kadınlar yer almaya başladı. Ama şurası kesin ki, kadınların daha çok desteklenmesi gerekiyor.”

KÖYDEKİ KADINLARA ULAŞACAĞIZ

Buğan, Kars Kadın Girişimciler Kurulu olarak faaliyetlerini de şöyle aktardı: “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ertuğrul Alibeyoğlu’na teşekkür ediyorum. 2010 yılında kurula katılmam için davette bulundular. Kurulda yer almak hem bana iyi geldi, hem de birçok çalışmayı yürütme imkanı elde ettim. Eğitim çalışmalarına katıldım, kadın girişimcilerle birebir temasta bulundum. Kooperatif çalışmaları ve benzeri birçok eğitimle kurul aktif olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde de bayrağı ben devraldım, başkanlık görevi bende. Mart ayından bu yana aktif bir şekilde ilerliyoruz. Pandemi herkes gibi bizi de etkiledi. Ama yapmak istediğimiz çalışmalarda bir değişiklik yok. Kars turizm alanında popüler bir şehir olmaya başladı. Özellikle yöresel lezzetler konusunda kadınlarımız kendini göstermeye başladı. Biz bu çalışmalara destek olmak istiyoruz. Bu alana bir standartizasyon getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bir kalite standartı veya eğitim sertifikası verilebilir. Bu sertifikayı alan işletmelere flamalar asılabilir. Böylece gelen ziyaretçiyi tercih noktasında olumlu yönlendirebiliriz. Öğrenci kulüpleri açma projemiz var. Akademisyenlerle de çalışıyoruz. Bir diğer çalışmamız da köydeki kadınlarla olacak. Kars’ta birçok işletme, köydeki kadınlarımızdan alışveriş yapıp, onların ürünlerini satıyor. Biz bu kadınlara ulaşıp, girişimcilik eğitimi vereceğiz. Onları cesaretlendirecek eğitimler vereceğiz. Her köyde bir ilkokul var. İlkokullar üzerinden ulaşabiliriz, muhtarlar üzerinden kadınlara ulaşabiliriz. Şu anda projelendirme çalışmalarımız devam ediyoruz.”

Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars’ta, kış öncesi besiye alınan kazlar, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor. Kars Gravyeri ise Dünya’nın en iyi peynirleri arasında.

TOBB KARS KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

Nasıl girişimci oldular?

Tülay Yeşilyurt: Restoran alanında bu bölgenin ilk kadın girişimciyim. 1965 Kars doğumluyum. Eşim esnaf, 3 çocuk annesiyim. Hayalimde hep bir restoran açmak vardı. 2010-2011 dönemi benim için milat oldu. Eşimi ikna ettim. Dedim ki, ‘Bir restoran açalım, hem hamur işleri, hem de yöresel ev yemekleri yapalım.’ İkna oldu ve yola çıktık. Ben de boş durmadım, kendimi her anlamda geliştirdim. Eşim de sağolsun, destek verdi ve işler gelişti. O dönemde eşimin işleri bozulmuştu. Bu nedenle bunu yapmak zorundaydık. Çocuklarımı güzel okullarda okutmak, iyi bir gelecek sağlamak için buna mecburdum. Başladık ve ilerledik. Pandemi nedeniyle ara verdik ama bu dönemde tekrar devam ediyoruz.



Neriman Gey: Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesiyim. Aslen doğum yerim Aydın-Söke. 20 yıldır Kars’ta çalışıyorum. Karslı olduk sayılır. 40 yıllık hizmetim var. Kars için birçok projeler yaptım. 6 yıl Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yaptım. Birçok konferansa ve eğitime katıldım. Aile planlaması, güvenli annelik konularındaki projelerde yer aldım. KOSGEB’den girişimcilik belgesi aldım. Aynı zamanda optisyenlik bölümünü okudum, emekliliğimde girişimci olmak istiyorum.

Kadriye Fatma Baran: Eş durumundan Karslıyım, 27 yıldır Kars’ta yaşıyorum. Ziraat Fakültesi’nde ev ekonomisi eğitimi aldım. Besin hijyeninde de yüksek lisans eğitimi aldım, sınıf öğretmenliği yaptım. Öğretmenliği sevdim, Berivan’la (Buğan) Kars’a geldiğimizden bu yana tanışıyoruz. Böyle bir teklifle gelince kabul ettim. Hem kadınlarımız, hem de çoçuklarımız için birşeyler yapmak istedik. Bir yandan da halen sınıf öğretmenliği yapıyorum. Mesleğimin 27. yılındayım.

Yüksel Demirci: TOBB Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nda Genel Sekreter Yardımcısı’yım. 1981 doğumluyum. 7 yıldır odadayım. Berivan Hanım’ın başkanlığında Kadın Girişimciler Kurulu çalışmalarına yardımcı oluyorum, kadınların girişimcilikte yol alması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz.

700 KADINI ÇALIŞMA HAYATINA DAHİL ETTİ

Serap Çetin Çağatay: 1966 Kars doğumluyum. Çocukluk hayalim, dernek kurmaktı. Bu hayalimi de 2007 yılında gerçekleştirdim. Kurduğumuz dernekle BM’nin desteğini aldık. Girişimci kadınlara yardımcı olduk. Aldığımız eğitimlerle kendimizi de geliştirdik. 2009 yılında turizmin gelişmesi programı başladı, Kültür Bakanlığı da destek oldu. İspanya’ya gittik ve oradaki tesisleri gördük. 2011 yılında Kars’ta KOSGEB çalışmaları hız kazandı. 100 kişiye eğitim veriliyordu, İşkur Müdürü özellikle benim de orada olmamı istedi. Girişimcilik kursumu aldım ve danışmanlık şirketimi açtım. 4 kadının projesini yazdım. Kamuyla yapılan toplantılarda KOSGEB projelerinden kadınların daha çok yararlanması için taleplerimizi de ilettim ve buna göre revizyonlar yapıldı. Bu da girişimci sayısına yansıdı. Birçok kadına farkındalık eğitimi verdik. 15-16 proje yaptık. Karslı Kadın Girişimciler Derneği’ni kurduk. 2012 yılında Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu “Kadın girişimci kurulu olmayan tek ilimiz burası” deyince, hızlıca kurulu kurdum. İki yıl da başkanlığını yaptım. Kadınlar para kazanmaya başlayınca, bu durum özgüven kazanmalarını sağladı. Yaptığımız çalışmalarla 700 kadınımız çalışma hayatına dahil oldu.

Soldan sağa: Neriman Gey, Kadriye Fatma Baran, Berivan Buğan, Tülay Yeşilyurt, Serap Çetin Çağatay, Yüksel Demirci