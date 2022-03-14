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Kadınlar virüse karşı daha temkinli davrandı

#Koronavirüs#Türkiye#Pandemi
Kadınlar virüse karşı daha temkinli davrandı

Türkiye’de son iki yılı kapsayan pandemi dönemini mercek altına alan araştırma şirketi Konda, hazırladığı raporu kamuoyuna açıkladı. Pandemiye ilişkin bugüne değin hazırlanan en kapsamlı rapora göre, virüsten kaynaklı korku zamanla azaldı. Araştırmada ortaya çıkan önemli verilerden birisi ise, son dönemde esnetilen tedbirlere rağmen insanların virüse karşı önlem almaktan vazgeçmediklerini ortaya koydu.

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Hayat Kimya’nın kişisel sağlık markası Evony’nin desteği ile hazırlanan raporun detayını Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır açıkladı. Buna göre, maske kullanmaya ve ellerini sıklıkla yıkamaya devam eden, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan ve toplu taşıma kullanmayanların oranı yüzde 88’i bulurken hiçbir önlem almıyorum diyenlerin oranı ise sadece yüzde 12’de kalıyor. Toplum genelinde ailesinde, yakın veya uzak bir akrabasında koronavirüsten hastalanan kişi oranı giderek artan bir eğilim sergiledi. Bugün, toplumun yüzde 57’si ailesinde, yakınında koronavirüsten hastalanan en az birisinin olduğunu söylüyor. Yine her 2 kişiden 1’i evinde koronavirüsten hastalanan en az birinin olduğunu dile getiriyor.

KADINLAR TEMKİNLİ

Salgın süresince kadınlar, erkeklere göre salgın öncesinde olduğundan daha az sokağa çıkma eğiliminde oldu. Toplumun her rahatlama evresine geçtiği dönemde erkekler daha çok sokağa çıkmaya başladı. Salgın süresince kadınlar, erkeklere göre koronavirüse karşı daha temkinli davrandılar. Halen kadınların yüzde 36’sı, erkeklerin yüzde 23’ü gerekmedikçe sokağa çıkmadığını söylüyor. Bununla birlikte koronavirüs önlemlerinin de etkisiyle gerekmedikçe sokağa çıkmayanlar en çok 65 yaş ve üzerindekiler oldu. Halen 65 yaş ve üzerindekilerin yüzde 45’i gerekmedikçe sokağa çıkmıyor.

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#Koronavirüs#Türkiye#Pandemi

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