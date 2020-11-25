Kadınlar sahaya indi

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye genelinde motosikletli kurye ihtiyacı 3 kat arttı. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte yükleri hafiflese de özellikle kasım ayındaki alışveriş indirimleri ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle tekrar motosikletli kuryelere ihtiyaç arttı. İşletmeler de taleplere yetişebilmek için daha fazla motosikletli kurye çalıştırmaya başladı.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR

Artan talep sonrası son dönemde gözde meslek haline gelen motosikletli kurye iş ilanlarına kadınlar da başvuru yapmaya başladı. Antalya’da yaklaşık 35 kadın motosikletli kuryeden biri olan İlknur Köksal da iki tekerleğin üstünde gece gündüz çalışmaya başladı. Günde ortalama 10 saat çalıştığını belirten Köksal, paket servisi götürdüğünde müşterilerin şaşırdığını anlattı. İlk defa kadın motosikletli kurye gördükleri için müşterilerin memnun kaldıklarını aktaran İlknur Köksal, kadınların da her iş kolunda var olabileceğini söyledi.

TAKDİR EDİYORLAR

İlknur Köksal, asıl mesleği çiçekçilik olmasına rağmen koronavirüs nedeniyle işleri iyiye gitmeyince yeni iş arayışına girdiğini anlattı. Son dönemde en gözde mesleklerden birinin motosikletli kuryelik olduğunu öğrendiğince 2 ay önce A2 ehliyeti aldığını belirten Köksal, 1 ay önce motosikletli kurye işine başladığını söyledi. Kadın olduğu için trafikte zaman zaman zorluklar yaşadığını anlatan İlknur Köksal, “Trafikte bazen kötü olaylarla karşılaşabiliyorum. Kadın motosikletli kurye görenler, fiili ya da sözlü tacizde bulunabiliyor. Tabi görüp takdir eden de var. Müşteriler şaşırmakla beraber aslında kadın motosikletli kurye gördüğünde memnun oluyor. Bu işi yaptığım için gurur duyduklarını söylüyorlar. Güzel yorumlar alıyorum. Siparişi getirdiğimde bazen beni iş yeri sahibi diye düşünenler olabiliyor. Gece yarısı çalıştığımda benim için endişelenen ve dikkatli olmamı isteyen müşteriler de oluyor” şeklinde konuştu.

‘KADINLARDAN DESTEK ALDIK’

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle motosikletli kuryelere ihtiyacın arttığını anlattı. Bu dönemde motosikletli kurye bulmakta zorlanıldığını aktaran Nihat Özdemir, “İşletmeler bölgeye hakim motosikletli kuryeyi bulmakta güçlük yaşadı. Yeni normalleşmede yükümüz biraz hafiflese de yeni tedbirlerle birlikte zor durumda kaldık. Bizlere destek veren kadın kuryelerimiz de oldu. Standartlar ve kurallara uygun kadınlardan da destek almaya başladık” diye konuştu.

KURUMSAL FİRMALARDA ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’de artan talebe bağlı olarak kuryelik yapan kadın sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Sekreteri Sinan Ölçü de, “Ankara’da da 5-6 kadın kurye çalışmaya başladı. İstanbul’da 20-22 kadın çalışmaya başladı. Türkiye genelinde birçok ilde kadın kuryeler çalışmaya başladı. Bunlar bizim derneklerimize üye olanlar. Derneklere üye olmayıp çalışan kadın sayısı çok daha fazla. Talep böyle devam ederse kadın çalışan sayısı daha da artacaktır. Kadın kuryeler genelde kurumsal hizmet veren firmalarda çalışmayı tercih ediyor” diye konuştu.

1 MİLYON



kayıtlı olarak çalışan kurye sayısı

1.2 MİLYON



Yabancılar, ehliyetsiz çalışanlar ve 18 yaş altında olanlar eklenince kuryelik yapan çalışan sayısı

3-4 BİN TL



Kurumsal firmalarda çalışan motor kuryelerin kazandığı aylık ücret

6.500-7 BİN TL



Özel firmalarda kendi motoruyla çalışanların kazandığı aylık ücret

7-9 BİN TL



Şahıs şirketi kurarak hizmet veren kuryelerin aylık kazandığı ücret