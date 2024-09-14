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‘Kadınlar İçin İhracat Akademisi’ başlıyor

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#QNB Finansbank#İKADE#İstihdam
‘Kadınlar İçin İhracat Akademisi’ başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

QNB Finansbank, ‘Dünyayla1’ sürdürülebilirlik vizyonu ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları çerçevesinde İKADE (İhracatçı Kadınlar Derneği) ile “Kadınlar İçin İhracat Akademisi” projesini hayata geçiriyor.

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Türkiye’de sürdürülebilirlik ilkesi ile ilk kez gerçekleşecek olan proje, kadın girişimcilerin ihracat alanındaki potansiyellerini artırmayı amaçlıyor. Atölyeler, kadın girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracat ekosistemindeki etkilerini artırmayı ve bu alandaki cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim ve destek programı sunuyor.

Proje kapsamında, kadın girişimciler için tasarlanan programlar; atölye çalışmaları, sınıf içi eğitimler, çevrimiçi grup eğitimleri, birebir mentorluk, istihdam ve QNB Finansbank müşterilerine dış ticaret işlemlerinin bir yıl boyunca ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlayan Eko Dış Ticaret Paketleri dahil çeşitli bankacılık ürünleri gibi çok yönlü bileşenleri içeriyor.

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#QNB Finansbank#İKADE#İstihdam

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