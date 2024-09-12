‘Kadınlar İçin İhracat Akademisi’ başlıyor

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Projenin ilk adımları, QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök ve İhracatçı Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Küçük’ün katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni ile atıldı. Bu stratejik iş birliği, kadın girişimcilerin ihracat alanında daha güçlü ve başarılı olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, kadın girişimciler için tasarlanan programlar; atölye çalışmaları, sınıf içi eğitimler, çevrimiçi grup eğitimleri, birebir mentorluk, istihdam ve QNB Finansbank müşterilerine dış ticaret işlemlerinin bir yıl boyunca ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlayan Eko Dış Ticaret Paketleri dahil çeşitli bankacılık ürünleri gibi çok yönlü bileşenleri içeriyor. Üç ayrı seviyede planlanan atölye ve eğitim programları, kadın girişimcilerin ihracat süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, altı yüzden fazla kadın girişimci, “Kadınlar İçin İhracat Akademisi” programından faydalanacak. Projenin en dikkat çeken bileşenlerinden biri olan mentorluk programı, girişimcilere sektördeki deneyimli profesyonellerin rehberlik etmesini sağlarken, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Çevrimiçi grup eğitimleri ise, katılımcıların interaktif bir şekilde ihracat bilgi birikimlerini artırmalarını hedefliyor.

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Gerçekleşen imza töreninde projeyle ilgili açıklamalarda bulunan bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, şu ifadeleri kullandı:

“'Kadınlar İçin İhracat Akademisi' projesiyle, kadın girişimcilerimizin ihracat alanındaki etkilerini artırmayı ve onları küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

İKADE iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine dair taahhüdümüzü güçlendiren stratejik bir adım. Kadın girişimcilerimize sunduğumuz bu kapsamlı destekle, onların başarılarını sınırların ötesine taşıyacağına ve daha adil, kapsayıcı bir iş dünyasının inşasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.’’

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İhracatçı Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Küçük, İhracatçı Kadınlar Derneği kuruluşunu ve Kadınlar İçin İhracat Akademisi projesinin hedefini şu cümleler ile anlattı:

Kadınlar İçin İhracat Akademisi, e-ticaret sektöründeki tüm hizmet sağlayıcıları tek bir çatı altında toplayan ilk proje olma özelliği taşıyor. Bu programdan 600’ün üzerinde kadın girişimcinin yararlanmasını hedefliyoruz. Programımız, girişimci kadınlara hem başlangıç hem de ileri seviye atölyeler sunarak onların dijital dünyada kendilerine yer edinmelerine olanak tanıyor.

QNB Finansbank’ın desteğiyle, Türkiye’nin ilk kapsamlı e-ticaret eğitim müfredatını hazırladık. Bu müfredat ile, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yapıyla kadın girişimcileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

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Programa dahil olan girişimci kadınlarımız, cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal desteklere de ulaşabilecekler. Ülkemizdeki kadın ve genç nüfus oranını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ve raporlanabilir çalışmalara imza atmaya kararlıyız.

Kadın girişimcilerimize sadece eğitim değil, aynı zamanda cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal destek de sunuyoruz. Hep birlikte, kadınların iş dünyasındaki engelleri aşmalarına ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz.”