Kadınlar doğum borçlanmasıyla erken emekli oluyor! Kaç yıl erken emekli olunur?

Doğum borçlanması, gebelik ve sonraki dönemlerde iş hayatından uzak kalan kadınların erken emekli olabilmelerine olanak tanıyan bir haktır. 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalı olup doğum yapan tüm kadınlar üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Kadınların erken emeklilik için doğum borçlanmasının şartlarına uyması gerekir

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Doğum Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır.

Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.

Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine,

Kamu görevlileri, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden herhangi bir belge almasına gerek kalmaz. Başvuruyu yapacak kişinin yanında doğum borçlanması başvuru formu ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik fotokopisi yeterli olur. SGK, hizmet kayıtlarından gerekli tespitleri yaparak işlemleri sonuçlandırır.

Doğum Borçlanması İçin Ne Kadar Ödenir?

Doğum borçlanması, o yılda belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı da günlük en yüksek borçlanma tutarını ortaya çıkarır. 2020 yılı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir: