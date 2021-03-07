Kadının gücü

Kadın istihdamı projesi, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın hayali olarak hayata geçirilmiş. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, dekorlama fabrikasında, robotların hareketlerini kontrol eden panellerin kullanımı dâhil tüm uygulamaların kadın çalışanların sorumluluğunda olduğunu söylüyor. Kadınlar burada, ürünleri otomatik paketleme hatlarında paketledikten sonra paketlenen ürünleri lojistik şartlara uygun olarak palet haline getiriyorlar ve sevke hazır hale gelen ürünleri kamyonlara, tırlara ve konteynerlere yüklüyorlar. Makinaların tamir ve bakımını da onlar üstlenmiş. Bu ürünler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, 72 ülkeye ihraç ediliyor. Geçen yıllarda “Kadınlarımız” serisiyle dikkatleri üzerine çeken Kütahya Porselen’in yeni serisi Sophia Femina da, kadınların bilgeliğinden ilham almış.

POZİTİF AYRIMCILIK DEĞİL

Kütahya Porselen’in yönetim kademesi de ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor. Yönetim kurulu ve icra kurulunun yüzde 60’ı, yöneticilerinin yüzde 43’ünün kadın olduğunu belirten Sema Güral Sürmeli, “2014 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 19 iken, 2015 yılında yaptığımız 5 yıllık stratejik planlama kapsamında bu oranı yüzde 30’a yükseltmeyi hedefledik ve 2021 yılında bu hedefimizi yüzde 31 olarak belirledik” dedi. Kütahya Porselen bünyesinde kurulan Dekorlama fabrikamızda çalışanların yüzde 100’ünün kadın olduğunu söyleyen Sürmeli, bunun bir pozitif ayrımcılık olmadığının altını çizip, nedenini şu sözlerle aktarıyor:

DAHA BAŞARILI

“Kadın istihdamı şirketimiz için çok önemli. İş hayatında başarı için gerekli olan, iyi insan ilişkileri, kuvvetli iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, duygusal zekâ, empati kabiliyeti, kadınların en önemli özelliklerinin başında geliyor. Hem sorumluluk almada, hem de çalışanlara koçluk edebilmekte daha başarılılar.

Yüksek kalitede iş üretimi, yeni düşünceler üretme ve bunları yaşama geçirme özellikleri ile de kadınların dikkat, hassasiyet ve koordinasyon isteyen işlerde erkeklere göre daha başarılı. Aslında bizde hiçbir zaman pozitif bir ayrımcılık söz konusu olmadı. Sonuçta başarı cinsiyete değil, iyi bir eğitim almaya, kendini sürekli geliştirmeye bağlıdır. Kütahya Porselen’de görevinde başarılı olan her çalışma arkadaşımız, kariyer hedeflerinde hak ettiği konuma gelir. Kadınların bu başarısının sebebi kendilerinin gösterdiği yüksek performansıdır.” Sema Güral Sürmeli, pandemiye rağmen, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 8’lik bir ciro artışı gerçekleştirdiklerini de ekledi.

DESEN BASIYORLAR TIR’LARA YÜKLÜYORLAR

Güral Porselen’in dekor bölümünde tabaklara desen basan, fırınlayan, firma amblemini basan, paketleyen, TIR’lara yükleyen kadınlardan bazıları...

Semra Ay, 30 yaşında, 12 yaşında oğlu var. 4 aydır bu fabrikada damgalama yapıyor. Emeğinin geçtiği ürünün satışa çıkmasından gurur duyuyor.

Elif Işık, 31 yaşında, evli 2 çocuklu. Lise mezunu ve 1.5 yıldır burada çalışıyor. Çalıştığı makinanın operatörü. İşe başlarken eğitimini almış. Makinanın tüm bakımını, mekanik arızalarını kendisi hallediyor.

Ayşe Erol, 36 yaşında. Eşinden boşandıktan sonra buraya girmiş. 2 yıldır çalışıyor. ‘Boşanınca bocaladım. Buraya başladıktan sonra kendime güvenim geldi. Artık kendi ayaklarım üzerinde duruyorum” diyen Erol, kızıyla beraber yaşıyor.

Seda Sargın, 32 yaşında. Paketleme yönetici olarak çalıyor. Altındaki yük taşıma aracı “Forklift”i kullanıyor, arkadaşlarına sevkıyat konusunda destek oluyor. Bu işin kadını erkeği olmadığını söylüyor.

Nilgün Ayvaz, 30 yaşında. Evli ve bir oğlu var. Liseyi dışarıdan bitirmeye çalıyor. Fincanlarını kenarına sırma çekiyor. İşi ustalık istiyor.

Emine Gökhan, 26 yaşında, ortaokul mezunu. Evlenip ayrılmış. 3 yaşında bir kızı var. “Onun için çalışıyorum” diyen genç kadın, “Elimin yatkın olduğunu işe başladıktan sonra öğrendim. Tabaklarla ilgilenmek, onlara şekil desen vermek bana iyi geliyor” diyor.