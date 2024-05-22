Kadın Teknolojisi Girişimcileri Akademisi ilk mezunlarını verdi

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Jürinin değerlendirmesiyle görü uygulamaları alanındaki fikri ile Picollect takımı birinci, mikrobiyal gübre alanındaki projesi ile Soilbiom takımı ikinci, yeni nesil alev önleyici girişimi ile Fire Stopper takımı üçüncü oldu.

Akademiye girmeye hak kazanan 15 takımdan 40 kadın girişimci, mentorluk ve 20’ye yakın uzman eğitimi ile düzenli bir akademi programında desteklendi.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “Kadınların girişimcilik yetenekleri kazanmalarını sağlayarak fikirlerini iş modeline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki kadınların teknoloji dünyasında daha fazla yer alması hem ekonomik büyüme hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir yer tutuyor” dedi. GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise “Girişimci bakış açısıyla ülkemizi ve dünyayı kalkındıracak, toplumsal sorunlara çözüm üretecek genç kadın girişimcilerin, ekosistemin bir parçası olmaları ve girişimlerini büyüterek istihdama katkıda bulunmaları için destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.