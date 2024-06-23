Kadın mühendis sayısını yüzde 50’ye çıkaracak

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Şirketteki kadın çalışan oranı yüzde 50, global şirketlerde kadın mühendis oranı ortalama yüzde 20 iken Hepsiburada’nın kadın mühendis oranı ise yüzde 36. Hepsiburada, 2030 yılına kadar kadın mühendis oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Kadın çalışanlara ve kadın mühendislere liderlik eğitimlerinin verildiği Hepsinspire platformunda ise çalışanların kendini geliştirmeleri teşvik ediliyor. Hepsinspire oluşumu kapsamında kadın çalışanlar 2024 yılının haziran ayına kadar toplam 1.285 saat eğitim aldı.

Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, “Hepsiburada olarak kadın mühendislerimizin başarılarını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturarak, kadın mühendislerimizin yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. 2030 yılına kadar şu anda yüzde 36 olan kadın mühendis oranımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı daha da ileriye

taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.