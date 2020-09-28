Kadın girişimcilerin yeni başkanı Öztürk

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kadın girişimcilere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Nurten Öztürk'e de başarılar diledi. Hisarcıklıoğlu, kadın girişimci kurullarının gündemine dijitalleşmeyi almasını isteyerek, "TOBB kadın Girişimciler Kurulumuzda bugüne kadar büyük emekleri geçen kurul üyelerimize ve önceki Kurul Başkanlarımız Aynur Bektaş, Evrim Aras ve Zeynep Erkunt Armağan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor. Ulusal ve yerel çok başarılı projelere imza atıyor. Biz de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Kendisine verilen bu onurlu görev süreci içinde hedefinin mevcut projelerin en sağlıklı biçimde yürütülmesi ve geliştirilerek tabana yaygınlaştırılması olduğunun altını çizen Öztürk, öncelikle salgın döneminin olumsuz etkilerini minimize edecek temizlik, hijyen, sağlık alanlarında projeler üretmek, soluğu tükenmiş ama ülkemiz için gerekli projelerin desteklenmesi ve hedefe ulaşmasının çabuklaştırılması, ülkeyi ve ülke insanını değiştirip geliştirecek, doğaya, vatana ve yaşama saygı projeleri üretmek ve uygulamak olacağını kaydetti. Bu arada Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve Cherry Vallet Gıda Genel Müdürü Melisa Tokgöz Mutlu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan yardımcılıkları görevini sürdürecekler.

ÖĞRETMENLİKTEN İŞ HAYATINA

Nurten Öztürk, 1949 yılında Bolu-Mengen’de doğdu. Sırasıyla Sinop Kız Öğretmen Okulu, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve Fen Fakültesi Zooloji-Botanik Bölümü’nü bitiren Öztürk, 1971 yılında Akşehir Öğretmen Okulu’nda Biyoloji öğretmeni olarak görevine başladı. Aynı yıl okul arkadaşı Fikret Öztürk ile evlendi. Görev aldığı tüm okullarda laboratuvar çalışmalarına öncelik verdi. 1984’te öğretmenlikten ayrılarak 1980’de kurulan aile şirketi Öztürkler Petrol’de çalışmaya başladı. Eşiyle 1992’de İstanbul’a gelerek Türkiye’nin ilk yerli akaryakıt şirketi OPET Petrolcülük AŞ’yi kuran Öztürk, şirketin her biriminde aktif olarak görev aldı. Öztürk, OPET’in Temiz Tuvalet Kampanyası’nın yanı sıra Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı ve Trafik Dedektifleri projelerinin de fikir lideri ve yöneticisi konumunda bulunuyor.