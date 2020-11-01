‘Kadın girişimcilerin hikayelerini anlatacağız’

TOBB Denizli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ebru Arslan’ın hayatı gittiği bir eğitimde değişmiş. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir firmanın satış-pazarlama için yapılan eğitiminde eşiyle tanışan Arslan şunları anlattı:

“2000 yılında özel bir firmanın satış-pazarlama pozisyonu için işe hazırlık eğitiminde tanıştığım arkadaşım hikayemi değiştirdi. Bu tanışma evliliğe ve hayat ortaklığına dönüştü, sonra da iş ortağı olduk. Birlikte şirket kurduk ve şirketimizin ismini de 2 çocuğumuz ve kendimizi de dahil ederek dördümüzün yüzü anlamına gelen 4 Yüz İnşaat olarak belirledik. Ben mali ve idari işler, eşim ise teknik işlerin koordinasyonunda uyum içinde çalışıyoruz. İnşaat alanındayız.

İLKİ BAŞARDIK

Kuzenimizin de aramıza katılmasıyla enerji sektörüne girdik ve Güney Biyogaz Enerji Üretim’i kurduk. Yenilenebilir enerji alanında bir ilke imza atarak enerji bitkisi ile tasarlanmış ilk biyogaza dayalı elektrik enerjisi organik gübre üretim tesisimizi devreye aldık. Bu yıl aynı zamanda Bodrum Torba’da bir butik apart oteli devir aldık ve otelimizi özel olarak tasarladık. Ayrıca Denizli Kızılay Şubesi ve Denizli İş Kadınları Birliği Derneği yönetiminde aktif rol alıyorum.

GİRİŞİMCİLİK HİKÂYELERİNİ ANLATACAĞIZ

Kurulda kadınların farkındalığını artırmaya dönük çalışmalarımız var. TOBB, İstanbul Üniversitesi, Habitat ve Coca-Cola işbirliğiyle yapılan kız kardeşim projesi yerel lezzetler yarışmasına Denizli’deki elemelerimizi geçen adayımızı yönlendirdik ve birincilik ödülüyle bizleri gururlandırdı Projelerden söz etmişken Öncelikle ‘Kendimizi tanımalıyız ve tanıtmalıyız ki başka girişimci kadınlarımızın hayatlarına dokunabilelim’ sözüyle yola çıkarak, bir televizyon programı planlıyoruz.

Kendi kurul üyelerimizden bir arkadaşımızın hazırlayacağı programda öncelikle kurul arkadaşlarımızın iş dünyasında bilinirliğini arttırmak ve izleyicilere aktarılacak olan girişimcilik hikayeleriyle başarmanın aslında düşünüldüğü kadar zor olmadığını anlatabilmek ana hedefimiz olacak. Bize bu konuda güvenen ve destek olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz.”

KENDİ FORMÜLLERİYLE ÜRETTİĞİ GÜZELLİK ÜRÜNLERİNİ SATIYOR

Emine Kobaş: Kozmetik sektörüyle başladım. Cilt bakım uzmanı ve aromaterapistim. 23 yıldır bu mesleği yürütüyorum. Ankara ve İstanbul’da bu alanda eğitim veren okullarım vardı. Bu süreçte yaşadığım meme kanseri sebebiyle “Bizi yani özellikle kadınları neler hasta ediyor” araştırmalarına başladım, aromaterapi ve tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili çalışmalar yaptım. 54 yaşında üniversite sınavına girip Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü’nü bitirdim. Denizli Serinhisar’da yine kendi formüllerimle kişisel bakım ürünleri üretimi yapıyorum. Serinvadi doğal ürünler markasının sahibiyim ve eğitimler veriyorum. İki yıldır kendi markam tescillendi, Türkiye çapında satış yapıyoruz. Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği’ni kurdum. Çaputa Can Veren Kadınlar Projesi’yle, bir yıl boyunca 50 kadın her gün özel ahşap tezgahlarda tekstil atıklarından çanta, ayakkabı gibi pek çok ürün ürettiler. “Geleceğin Lokman Hekimleri yetişiyor” projesini de yürüttük. 100’e yakın kadınımıza, bitkilerden yağ çıkarmayı, krem, losyon yapmayı öğrettik. “Zehirsiz yaşam mümkün” seminerlerimiz de sürüyor. Diş macunu, doğal sabun, ev temizliği ürünleri üretimi yapıp, katılımcılara hediye ediyoruz.

TOBB DENİZLİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

Nasıl girişimci oldular?

Gamze Sevgi: Turizmci bir ailenin kızıyım. Babam Pamukkale’nin ilk turizmcilerinden. El halısı satarak başlamış, sonrasında otel işletmeciliğine geçmişiz. 330 yatak kapasiteli bir otelimiz var. Onun işletmeciliğini yapıyorum. Aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısıyım. Kapadokya’dan sonra sıcak hava balonları uçuşlarında Pamukkale ikinci sırada. Bunu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Pamukkale bölgesinde yetişen kekik üretimi ile ilgili kadınlarımızı teşvik etme çalışmalarımız devam ediyor. Kekikle ilgili coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. İlimizin yöresel lezzetlerini tanıtmak için Dünya Mutfak miras listesine başvuracağız.

Ferah Önel: Denizli’ye üniversite aracılığıyla geldim. İşletme yüksek lisans mezunuyum. 2017 yılında ‘She&Co’ markasıyla, tekstil sektörüne girdim. Üç kişilik bir ekip olarak e-ticaret yapmaya başladık. Kısa süre içerisinde ilk satış hedeflerimize ulaştık. Hem kendi internet sitemiz hem de yurtiçi ve yurtdışı satış platformlarında satış yapıyoruz. Bir sonraki amacımız ihracat.

Vildan Yiğit: Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2001 yılı mezunuyum. Panel Mühendislik ve Mimarlık Firması’nın ortaklarındanım. Şirketimiz babam tarafından kurulmuş. Coşkun Yiğit, babam, elektrik mühendisi. Benim de dahil olmamla birlikte mimarlık ve iç mimarlık alanları da şirketin faaliyet alanlarına dahil oldu. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. “Her mekan ve her insan özeldir.” sloganıyla hareket ediyorum.

Jale Müge Coşkun: İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. İstanbul’dan Denizli’ye geldikten sonra eşimin ve ailemin desteğiyle bir anaokulu kurdum. Bu sene Küçük Adımlar Çocuk Evi’nin 20. yılını kutlayacağız. Yaptığım işi dikkate alarak farklı bir bakış açısı kazanmak için eğitimime sosyal hizmetler bölümünde devam ettim. Aynı zamanda Denizli İş Kadınları Birliği yönetim kurulundayım. İş hayatındaki bilgi ve tecrübelerin aktarılmasının ve paylaşılmasının birçok insana ışık tutacağı düşüncesi ile bu kurula girdim.

Gülcan Mutlubaş:1974’de Avustralya’da doğdum. 19 yaşında Türkiye’ye dönüş yaptım ve bankacılık yapmaya başladım. 1996 yılında evlendikten sonra eşimin aile şirketi olan Muteks Mutlubaşlar Tekstil’de dış ticaret müdüresi olarak başladım . Tibet ve Şebnem isimlerinde 2 çocuk annesiyim. Aile şirketimizin yönetim kurulu üyeliği ve pazarlama müdürlüğüne devam ediyorum.

Semra Akça Acar: Acıpayam’dan Denizli’ye 1970’de göç eden ailenin en küçüğü olarak çocukluktan itibaren çalışıyoruz. 8 kardeşiz. Kardeşler beraber çalışıyoruz. Çocukluktan bu yana fabrika gibi hep ürettik. İnşaat sektöründe ‘temelden çatıya’ sloganıyla her alanda varız. İnşaat taahhüt, yol yapım, hafriyat, hazır beton, iş makineleri satışı, bir otomotiv firmasının bayiliği gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirketimiz var. Akça Şirketler Topluluğu’nun mali ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Medya sektöründe de varız. Evliyim ve 3 çocuk annesiyim.

Sevde Şensöz Çelik: Tekstil sektöründe çalışıyorum. Aile şirketimiz Neşe Tekstil’de yönetim kurulu üyesiyim. Genellikle de yurtdışına ihracat yapıyoruz. Ev tekstili ve bornoz üzerine çalışıyoruz. Dedem tarafından kurulmuş bir şirket ve ben üçüncü kuşağım. Markalaşma ve kurumsallaşma anlamında üçüncü nesil olarak katkımız oldu. 13 ülkeye ihracatımız var. En çok da Almanya ve Avrupa ülkelerine ihracatımız var. Aynı zamanda sektörümüze ait DETGİS (Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesiyim.

Fatma Demirbakan Kurt: Buğday, arpa, mısır, pamuk gibi ürünlerin alım-satımını yapıyorum. Okulu bitirince babamın yanında çalışmaya başladım. 2013 yılında babam ölünce işleri ben devraldım. Eşim ve kardeşimle birlikte bu işleri yürütüyoruz. Hayallerimiz büyük.

Burcu Müzeyyen Evran: Endüstri mühendisiyim, Amerika’da işletme okudum. Evran Çırçır’da ikinci kuşak olarak babamla birlikte fabrikanın başındayım. Amacım Ege pamuğunun hak ettiği eski değerine kavuşmasını sağlayabilmek. Çiftçiden alıp, işliyoruz ve borsadan satıyoruz. Erkek yoğun sektörler ama benim gibi kadınlar da bu sektörde var ve zorlukları aşıyoruz.

Hatice Funda Değirmenci: Profesyonel koçluk yapıyorum. Kariyer koçluğu, öğrenci koçluğu gibi insanların hedeflere ulaşmasını sağlamak için yardımcı oluyorum. İki yıldır bu sektördeyim. İşletme mezunuyum. İhracat üzerine çalıştım. Çocuklarımı büyüttüm, sonra kendi işletmemizin başına geçtim, iki yıl da burada çalıştım. Meme kanseri tedavisi görünce “ne yapmak istediğimi” sorguladım. Koçluk eğitimleri aldım. Meme kanseri geçiren 10 kadın bir araya gelerek bir kitap yazdık. Kanser taramalarının yapılmasını sağlayan Pembe Şehir Projesi’nde yer aldım. Bu proje de Türkiye’de birincilik aldı. Funda Değirmenci Gelişim Akademisi’nde kişisel gelişim atölyeleri düzenlemeye ve profesyonel koçluk seanslarımı yapmaya devam ediyorum.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYOR

Esra Kasapoğlu Ünlü: Ege üniversitesinde almış olduğum tekstil eğitimimin ardından 4 sene kurumsal hayatta çalıştıktan sonra 2006 yılında ortağımla birlikte tekstil parça boyama işine girdim. Ulusalda Zara, Mango yerelde Mudo, Sarar,English Home gibi firmalara üretim yapan tedarik zincirindeyiz. Bu firmalarla çalışabilmek için birçok kriter gerekiyor. En başta da tekniğe ve insana yatırım yapmak gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. 2003 yılından bu yana çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev alıyorum.

HIRDAVAT SEKTÖRÜNDE E-TİCARET SİTESİ

Tuğba İmançlı: İktisat bölümü mezunuyum. İş hayatıma aile şirketinde muhasebe bölümünde çalışarak başladım. Çocuklarımın okulu sebebiyle 4 yıl ara verdiğim çalışma hayatıma eşimin de teşviki ile devam etmeye karar verdim. KOSGEB kredisi alarak, erkek egemen hırdavat sektöründe bir e-ticaret sitesi kurdum. Başlangıçta hırdavat ile başlayan yolculuğuma, dekorasyon ve tekstil ürünlerini de dahil ederek devam ediyorum. Şu an Hepsiburada, Trendyol, N11, Gittigidiyor, Amazon gibi 7 ayrı sanal pazarda, kendi sitemde faaliyet gösteriyorum. Benim için Muğla’ya terlik, Zonguldak Ereğli’ye nevresim takımı, Hakkari’ye elektrot yollayan bir e-ticaret firması olmama giden yol böyle başladı. Bidoluraf.com’u böyle kurdum.