Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Kadın girişimciler tedarik zincirine dahil edilmeli’

#KAGİDER#ABD#Kadın
‘Kadın girişimciler tedarik zincirine dahil edilmeli’

ABD’nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler 66’ncı Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önemli bir toplantı düzenledi.

Haberin Devamı

“Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları” başlıklı toplantıda kadın girişimcilerin tedarik zincirlerine daha fazla dâhil edilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve yaklaşımlar ele alındı. Danışmanlık kuruluşu McKinsey tarafından hazırlanan bir rapora da çarpıcı rakamları ortaya koydu.

Rapora göre kadın girişimciler 2030 yılı itibarı ile küresel ekonomi için 13 trilyon dolar değer yaratma potansiyeline sahipler. Ancak ürettikleri mal ve hizmetlerin dağıtımında büyük sorunlar yaşıyorlar. Uluslararası ticaretten, özel ve kamu sektörü satın almalarından aldıkları pay çok yetersiz. Dünya çapında kamu ihalelerinin sadece yüzde 1’i kadın tedarikçilere gidiyor. Ekonomide kadın varlığını destekleyerek güçlendirmek ve bu alanda değişim yaratabilmek için, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, kamunun ve uluslararası kuruluşların bu konuda ortak çalışmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAGİDER#ABD#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna