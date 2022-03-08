Kadın girişimciler ödüllerini aldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik.

Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL’lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum. Bir yılda 105 bin kadına ve 10.7 milyar TL’lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

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Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı.

İŞTE KAZANANLAR

Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.’lik Ödülü: 200.000 TL / Başak Demir / Helimore Havacılık / Samsun

2.’lik Ödülü: 150.000 TL / Emine Yılmaz / Hyggefoods Gıda / İstanbul

3.’lük Ödülü: 100.000TL / Hülya Dağöttüren / Umayana Ar-Ge ve İlaç / İstanbul

KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.’lik Ödülü: 250.000 TL / Nurşen Sanver / Sanver Mühendislik / Bursa

2.’lik Ödülü: 200.000 TL / İsmihan Kobaner / Osmak Rulo Makine / Osmaniye

3.’lük Ödülü: 150.000TL / Sibel Cimbar / Neon Havacılık Teknolojileri / Ankara

Kadın Kooperatifi Kategorisi

1.’lik Ödülü: 200.000 TL /Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi / Pelin Dökmen / Mardin

2.’lik Ödülü 150.000 TL / Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi / İlknur Yüksel Dönmez / Afyonkarahisar

3.’lük Ödülü 100.000 TL / Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi / Emine Çakmak / Şanlıurfa

Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü

Gamze Kara Mağden / Bugamed Biyoteknoloji / Eskişehir

Fatma Aliye Topuz Özel Ödülleri

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Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı