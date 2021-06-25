Kadın girişimciler cesaret verecek

Proje ile zorluklara göğüs gererek özgüvenle yola çıkmış ve başarıya ulaşmış kadınların hikâyeleri ile başka kadınlara ilham verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Youtube’ta kurulan ‘Cesaret Veren Kadınlar’ kanalı üzerinden hayatın farklı alanlarında kendilerini başarılarıyla var etmiş kadınların hikâyeleri yayınlanıyor.

ROL MODEL EKSİKLİĞİ





Pandeminin etkisiyle yaşanan ekonomik sorunlardan en fazla kadın girişimcilerin etkilendiğine dikkat çeken KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Araştırmalara göre kadın girişimcilerin yüzde 76’sı salgında zorlandı, yüzde 68’inin iş hacmi azaldı. Kadınlarda istihdam kaybı ciddi oranda. Biz 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmak istiyorsak kadınların ekonomiye katılımını arttırmalıyız” dedi. Zorluklara rağmen kadınların umutlu olduğunu belirten Erdem, “Kadınlar cesurlar ama önlerinde engeller var. Bu engellerin en önemlilerinden biri de rol model eksikliği” diye konuştu.

Projenin tanıtımı için düzenlenen online toplantıda konuşan Reckitt Türkiye Hijyen Genel Müdürü Abhishek Chuckarbutty, güçlü bir toplumun güçlü kadınlarla mümkün olacağına dikkat çekti. Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar ise kadınların mutfaktan çıkıp hayallerini gerçekleştirmesi için çalıştıklarını ve bu desteğin devam edeceğini ifade etti.

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