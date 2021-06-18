Kadın girişimci kredileri ihracatın yolunu açtı

Etkinlikte Karadeniz Bölgesi’nden başarılı girişimci kadınlar deneyimlerini aktarırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana sağlanan Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne yönelik ilginin yurt çapında büyüyerek devam ettiğine dikkat çekti. Osman Arslan, “Üç ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz bu paketten faydalanmış ve 3 Milyar TL’yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi paketinden faydalanan girişimcilerimizin son derece başarılı atılımlar yaptığına memnuniyetle tanık olmaktayız. Örneğin Rize’de bir girişimcimiz, yöredeki kadınların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetleri yurtdışına pazarlamaya yönelmiş, bankamızdan aldığı Kadın Girişimci Kredisi sayesinde ilk ihracat işlemini gerçekleştirmiştir.

Gümüşhane’de kadın girişimci desteği alan, ayakkabı sektöründen bir başka müşterimiz ise hızla büyüyerek markalaşma sürecini başarıyla tamamlamıştır. Kadınlarımızın ticari cesaretiyle buluşan desteğimiz, harika başarı öykülerine vesile olmaktadır” dedi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki durumu da paylaşan Arslan, “Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 ilimiz; Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin’den yaklaşık 2 bin adet kullandırım yapılmış olup, toplamda 177 milyon TL’yi aşkın kredi hacmine ulaşılmıştır” dedi.

POZİTİF AYRIMCILIK

Kadın girişimcilerin profili hakkında da bilgi veren Arslan, ”Sektörel olarak bakıldığında kredilerin %37’si ticaret, %31’i hizmet, %17’si ise imalat sektörüne odaklanan girişimcilerce talep edilmiştir. Kullanılan kredinin etkisi değerlendirildiğinde, sağladığımız desteğin özellikle pandemi sürecinde meydan gelen ciro eksikliğini gidermede, yeni ekipman yatırımında, işletmenin borçlarını ödemede, üretim kapasitesini artırma veya ürün geliştirmede, son derece önemli katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır” diye konuştu. Arslan, kadın girişimcilerin finansal olanaklara kavuşabilmesi için Halkbank olarak pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini aktardı.

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