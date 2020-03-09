‘Kadın eli değmeyen ekonomi büyüyemez’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı" dedi. Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları, TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde yaklaşık 50 ilden katılımcılarla gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'daki etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimciliğin işsizliğin çözümü olabileceğini söyledi. Türkiye'deki 1.5 milyon işletmenin 15 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, kadınların elinin değmediği ekonomilerin büyüyemeyeceğini, bu vizyonla 81 ilde kadın girişimci kurullarını kurduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, kadınların işgücüne katılma oranının son 10 yılda erkeklere göre 4 kat fazla arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "2009'da, kadın girişimcilerin oranı yüzde 5 etmiyordu, toplam kadın girişimci sayımız 77 bindi. 2019 itibarıyla kadın girişimci sayımız 142 bini, oranı da yüzde 10'u geçti. Erkek girişimci sayısı 10 sene önce 1 milyon 130 bindi, şimdiyse 1 milyon 120 bin. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı." Girişimciliğin geleceğinin kadınların elinde olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, daha zengin bir ülke olabilmek için daha fazla kadın girişimci çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

EN BÜYÜK KADIN MESLEK ÖRGÜTÜ

Hisarcıklıoğlu, 7 bini aşan kadın girişimci üyesiyle Kadın Girişimciler Kurulu’nun en büyük kadın meslek örgütü haline geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Oda ve borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı veya meclis başkanı sayısı 9'a yükseldi. Yönetim kurulu üyesi sayısı 48 oldu. Kadın meclis üyesi sayısı 10 sene önce 93 iken 2018'de 235'e çıktı. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısı 800'ü buldu. Kadın girişimci kurullarımızdan milletvekillerimiz çıktı. Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. Kadınlar iş hayatında aktif olunca, sosyal ve siyasi alanda da ilerlediler. Kadın milletvekili oranı 2007'de yüzde 9 iken bu oran şimdi yüzde 17'ye çıktı." Son 10 yılda büyük bir sıçrama gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmek için istişare ve ortak akılla projeler ve hizmetler üretilmesi gerektiğini anlattı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÇAĞRI

Hisarcıklıoğlu, ‘rol model’ olarak nitelendirdiği kadın girişimcilere, projeler tasarlamaları çağrısında bulunarak, bu konuda TOBB olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi. Kadın girişimcilerin başarılı projelerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, gelecekte ön planda olacak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında da kadınların daha aktif olmalarını istediklerini söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatın her alanında olmasının önemine değinerek, “Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı” ifadesini kullandı. Çeşitli alanlarda büyük başarılara imza atan kadınlarla gurur duyduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman kadınları, şehit ve gazi annelerini minnetle andıklarını dile getirdi.