Kadın çiftçiler ve yapay zekâ yardımıyla kişiye özel kozmetik üretiyor, yapay zekâyla güzelleştiriyor

Pandemi süreciyle birlikte hepimiz doğal hayata döndük. Akademisyen Seda Sakacı Çelik de bu alanda marka yolculuğuna çıkan bir girişimci. İstanbul’da yapay zekâ kullanarak kişiye özel ürünler üretiyor. Bu işin arkasında ise Düzceli çiftçi kadınların emeği, Düzce Teknokent’teki Ar-Ge çalışmalarının gücü var. Seda Sakacı Çelik, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kozmetoloji Bölümü mezunu. Önce Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yüksekokulu’nda ardından da Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü’nde okudu. Ailesi doktor, mühendis olmasını beklerken, o kendi kariyerini ‘kozmetik’ üzerine çizdi. Çocukluğundan beri ilgisini çeken bitkiler yol haritasını belirledi. Yurtiçi ve yurtdışında farklı kurslara katılıp belgeler aldı. Evinin bir odasını uygulama odası, mutfağını laboratuvar, balkonu ise malzeme deposu yaparak işe başladı.

ÖNCE KİTABINI YAZDI

Çelik, girişimci olmadan önce üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yıllarca eğitim, teori ve pratik uygulama eğitimleri verdikten sonra “her madde doğal bile olsa her kişi eşsizdir” gerçeğiyle yol buldu. Her maddenin farklı kişilere farklı etkilerde bulunduğunu gözlemledi. Önce çevresindekilere kendi olanakları içinde tamamen doğal ürünler üretti. Zaman içinde bu ürünlere olan ilgi kendisine güvenini artırdı ve üniversite işbirliğiyle Düzce Üniversitesi Teknokenti’nde bir üretim merkezi açtı. Ürünlerini hazırlarken kullandığı ıhlamur, hindibaba, sarı kantaron, adaçayı, ıhlamur, papatya gibi bitkileri de Düzceli kadın çiftçilerle yetiştirmeye, onlarla birlikte üretime hazırlamaya başladı. Çelik, çalışmasını anlatırken, “Ürettiğimiz kişiye özel kozmetik ürünlerde Düzce’deki çiftçi kadınlarımıza alım garantisi verdik. Çiftçi kadınlarla birlikte Tıbbi Aromatik Bitki ekimi sağladık. Düzce Üniversitesi Teknopark Ar-Ge ekibiyle temasa geçip iş birliği yaparak birlikte bireysellikten çıkıp büyük ve birikimli bir ekip sağlamış olduk.” diyor.

VEGAN KOZMETİK

Genç yazılımcılarla ‘Kozmetoloji Kimliği’ oluşturmak için yapay zekâ yatırımı da yaparak, doğal ürünlerini kişiye özel üreten Çelik, cilt, vücut ve saç ölçümlerini de analiz ediyor. Alınan bilgilerle kişiye özel kozmetolojik bir kimlik oluşturuluyor. Her kişiye özel ürün üretimi sağlanıyor. Çelik, üretim süreçlerini ise şöyle anlatıyor: “Hem dünyaca ünlü üreticilerinden, büyük markaların kullandığı ham maddeler ve kendi Ar-Ge ekibimiz ile elde ettiğimiz yerli, tıbbi ve aromatik bilgilerden ham madde elde ediyoruz. Dünyanın en etkili ham maddelerini kullanıyor, tüm büyük markaların alım yaptığı yerlerden biz de en iyisini alıyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizde global sorumlulukların hepsine imza atıyoruz. Sertifikalı, doğal, organik, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve vegan ürünler kullanıyoruz. Salgın ve çevresel duyarlılıktan dolayı, bu akımların güçlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Vegan kozmetik üretiminin artacağını öngörüyoruz. Biz asla sentetik ve kimyasal kullanmıyoruz.” Çelik ürünlerini Katar, Mauritius, ABD’ de birden çok merkeze gönderiyor.

YAN ETKİLERİNİ ÖNLÜYORUZ

Kişiye özel kozmetik ürün kullanmanın avantajı nedir?

Herhangi yan etkinin yaşanmasını, alerji oluşmasını önlüyoruz.

Ürünler nasıl hazırlanıyor?

Tüketicilerin kişiye özel analizleri patenti ve tescili bize ait olan cihazlar ve yazılımla yapıldıktan sonra tüm veriler, yapay zekâya yükleniyor. Yapay zekâ verilerden bir formül üretiyor ve kişinin kozmetik ürünlerini bize reçete olarak bildiriyor. Bu ürünler Düzce Teknopark’taki üretim tesisinde hazırlanıp, adrese teslim ediliyor.

KİŞİYE ÖZEL KOKU ÜRETİYOR

Yeni hedefleriniz var mı?

Güneş ve koku analizleri yapmaya başladık yaz için. Marketlerde ve mağazalarda güneş kremleri hep belli faktörlerde satılıyor. Oysa sizin cildiniz güneşe ihtiyaç duyuyor olabilir. 50 faktör kullanarak cildinizi güneşten mahrum edersiniz. Ya da tam tersi güneş sizin için çok zararlı etkiler taşır. İki aşamalı güneş kremi kullanmanız gerekir. Biz yapay zekâ ile kişiye özel güneş kremi de üretiyoruz.

Koku da mı üretiyorsunuz?

Koku analizi ile de kişiye özel kokunuzu yapay zekâ ile keşfediyoruz. Evinizde, kozmetik ürünlerinizde, arabanızda, ütü yaparken veya mağazanızda kendi kişisel kokunuzu kullanabilirsiniz. Tüm bunları yaparken bilimsellikten hiç uzak durmuyoruz.