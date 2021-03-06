Kadın çalışanlarımızın yaratıcılığından ilham alıyoruz

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Kadın istihdamını ve kadınların işgücüne katılımını artırmak için kadınlara daha fazla kariyer ve iş fırsatı sunan porselen sektörünün öncü markası Porland, merkez ofisleri ve yönetim kadrolarının yanı sıra fabrikalarının diğer tüm birimlerinde de kadın çalışanlarının ağırlıkta olduğu bir sistem ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Porland’da yönetimde de üretimde de söz kadınların!



Yönetim Kurulunun yüzde 33, Bilecik üretim tesisinin yüzde 48 ve beyaz yakalı çalışanlarının yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Kadınların yaratıcı, detaycı yapısı ve verimlilik odaklı olmaları iş süreçlerimizin iyileşmesine de katkı sağlıyor. Merkez ofislerimiz ve yönetim kadrolarımızın yanı sıra fabrikalarımızda dökümhane, sırlama, torna şekillendirme gibi birimlerde de kadın çalışan sayımız daha fazla. Hedefimiz, Porland bünyesindeki kadın çalışan sayısını daha da artırmak.” dedi.

Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu

Porland KEDV için tasarlıyor



Porland’ın özgün tasarımlarında kadınların imzası olduğunu söyleyen İmge Pamukçu, “Gayret ve özveri ile attığımız her adımda kadınların gücünden ilham alıyoruz. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile çok kıymetli bir iş birliğine imza attık. KEDV için kadınların üretkenliği ve özgürlüğünden yola çıkarak tasarladığımız tabakların üretimine başladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde online mağazamızda satışa çıkacak olan tabakları satın alan kullanıcılar, yaşam alanlarını güzelleştirmekle kalmayıp, KEDV’e de destek olacak.” diye konuştu.