‘Kadın aklının zengin hazinelerine ihtiyacımız var’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Borsa İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, ‘Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor’ programına katıldı. Borsa İstanbul ve TİKAD işbirliğiyle gerçekleşen, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Milletvekilleri Belma Satır, Revza Kavakçı Can, Canan Kalsın, Borsa İstanbul Yönetim Kurul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve aralarında Prof. Dr. Neşe Kavak, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Meltem Sabancı gibi iş ve siyaset dünyasından ünlü simaların katıldığı toplantıda, Emine Erdoğan bu sene de gongu, kadınların güçlü ve yollarının açık olması için çaldıklarını söyledi.

BİLİMİN YILDIZI PARLAYACAK

Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında kadınların istenilen seviyede olmamasından yakınıp, fakültelerde bilim ve teknoloji alanlarında kız öğrenci sayılarının artırılmasını isteyen Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu’na göre, dijital dönüşüme ayak uydurmadıkları takdirde bu dönüşümden olumsuz olarak en çok etkilenecek grubun, kadınlar olacağını söyledi. Araştırmaların, 2020’lerde, çalışanlarının dijital bilgi ve becerilerini güncel tutmak için eğitim yatırımı yapan şirketlerin ayakta kalacağını öngördüğünü söyleyen Emine Erdoğan, “2022’de küresel olarak toplam çalışanların yüzde 54’ünün bilgi ve becerilerini güncellemesi gerektiği gibi yeni beceriler de öğrenmesi gerekecek. Bugün, bir iş için gerekli olan profesyonel bir beceriye biçilen ömür 5 yıldır. IMF’e göre, dijital dönüşümle beraber küresel olarak kadınların şu an sahip olduğu işlerin yüzde 11’ini kaybetme riski var. Geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağı aşikar. Fakat bu alanda kadınların sayısı ne yazık ki henüz istenilen oranda değil. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanların yalnızca yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Bununla birlikte, yapay zeka alanındaki uzmanların ise, sadece yüzde 22’si kadın” diye konuştu.

MESAİ HARCAMALIYIZ

Sosyal ve beşeri bilimler fakültesinde kız öğrenci oranının yüzde 66, tıp fakültesinde yüzde 49, sağlık bilimleri fakültesinde yüzde 78 olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde yüzde 21, havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde yüzde 24, elektrik ve elektronik fakültesinde ise yüzde13. Kız öğrencilerimizin, sayıca az oldukları bu bölümlere yönelmelerinde gerekli olan mentorluğa ve özendirmeye daha çok mesai harcamamız gerektiğine inanıyorum. Geleceğin dünyası tasarlanırken, kadın aklının zengin hazinelerine son derece ihtiyacımız var. Kadınların işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin sihri var. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlamak, kültürel kodları iyi deşifre etmekten geçer. Gideceğimiz yönü ancak kendi pusulamızla tayin edebiliriz.”

KALYON KÜLTÜR KAPILARINI SANATA AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Kalyon Holding’in kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür hizmete açıldı. Açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Emine Erdoğan, Kalyon Kültür’ün Türkiye’nin ve İstanbul’un kültür-sanat hayatına katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Emine Erdoğan’a Çingene Kızı mozaiğinin minyatürünü hediye etti. Katılımcılar daha sonra Kalyon Kültür bünyesinde açılan ilk sergi olan, dünyanın önemli fotoğrafçılık kurumlarından Uluslararası Fotoğraf Merkezi (Internatifonal Center of Photography-ICP) tarafından düzenlenen 22. Infinity Awards’ta “Genç fotoğrafçı” ödülünü kazanan fotoğrafçı Ahmet Polat’ın “Kökler” adlı sergisini gezdi.





EMİNE ERDOĞAN’DAN VİRÜSE KARŞI ÖNLEM

Emine Erdoğan, Borsa İstanbul programında, son günlerde tüm dünyaya yayılan koronavirüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün çağrısına duyarlılık gösterip, kendisini kapıda karşılayıp uğurlamaya gelenler arasında bulunan Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut başta olmak üzere, protokolde yer alan davetlilerle, tokalaşmamaya özen gösterdiği görüldü. Programın sunuculuğunu üstlenen Oylum Talu’da, Erdoğan’ın bu davranışının takdire şayan olduğunu söyledi.

ÖZGÜVENLİ NESİLLER İÇİN GÜÇLÜ KADIN

Kadınların güçlü ve donanımlı olmasının çok daha sağlam ve özgüvenli nesillerin yetişmesine neden olacağını belirten Emine Erdoğan, “Toplumumuzun en güçlü kalesi olan aile kurumunun da güçlenmesi, yine kadınların güçlenmesiyle doğru orantılıdır. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre kadınlar, kazandıklarının yüzde 90’ını ailelerine, eğitime, sağlığa ve topluma yatırıyorlar. Buradan da anlıyoruz ki, toplumsal ve sosyal ilerlemenin anahtarı kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla sağlanabilir” ifadelerini kullandı.





KADIN VE TİCARET ÇALIŞTAYI

Son dönemde uluslararası toplantıların koronavirüs nedeniyle iptal edildiğine dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, böyle bir etki olmaması halinde 2 Nisan 2020’de ‘Uluslararası Kadın ve Ticaret Çalıştayı’nı düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi. Pekcan, çalıştayda, diğer ülkelerin Ticaret Bakanları, UN Women, DTÖ, OECD, ITC, UNCTAD, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden katılımcılar, konuşmacılar ve moderatörlerin olacağını belirtti.