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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 22.05.2021 - 08:20 | Son Güncelleme:

Kadıköy’de önemli özelleştirme kararı! Yat Limanı’nda tam 3 dönüm

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Kadıköy’de önemli özelleştirme kararı! Yat Limanı’nda tam 3 dönüm

Kadıköy’de Fenerbahçe Yat Limanı’nın içinde bulunan Kalamış Yelken Kulübü’nün içinde bulunduğu alana ilişkin özelleştirme kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bir dizi bölge için özelleştirme kararları alındı. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Yat Limanı’nın içindeki Kalamış Yelken Kulübü’nün bulunduğu 3311 metrekare büyüklüğündeki alan 31/12/2025 yılına kadar özelleştirilecek.

Kadıköy’de önemli özelleştirme kararı Yat Limanı’nda tam 3 dönüm

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 427 ada, 20 parselde bulunan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, taşınmazın, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine ve  özelleştirmenin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Kadıköy’de önemli özelleştirme kararı Yat Limanı’nda tam 3 dönüm

Kadıköy’de önemli özelleştirme kararı Yat Limanı’nda tam 3 dönüm

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