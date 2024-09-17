KADEM’İN “İnovasyonda Kadın” programında final haftası

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde 8. kez düzenlenen ‘İnovasyonda Kadın Programı’na katılmaya hak kazanan kadın girişimciler belli oldu. 16-22 Eylül tarihleri arasındaki Girişimcilik Kampına iki ayrı kategoride 320 girişimci adayı başvurdu. Alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucu 31 kadın girişimcinin projesi finale kaldı.

GİRİŞİMCİ KADINLARA KAMP BOYUNCA VERİLEN DESTEKLER

Yeni dönemde kampa katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından, şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verilecek. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanakları tanınacak. Kamp süresince adaylar; belirli finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişebilecek.

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6 GİRİŞİMCİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 6 başarılı girişimci adayına -bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması halinde- toplamda 1 milyon TL para ödülü verilecek.

Ödül alan girişimciler, 22 Eylül Pazar günü saat 12.00’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

ÖDÜLLER

Fikir aşaması ve ön kuluçka kategorisi:

-Birincilik Ödülü: 225 bin TL

-İkincilik Ödülü: 175 bin TL

-Üçüncülük Ödülü: 100 bin TL

Kuluçka kategorisi:

-Birincilik ödülü: 225 bin TL

-İkincilik ödülü: 175 bin TL

-Üçüncülük ödülü: 100 bin TL

Birincilere ayrıca uluslararası önemli girişimcilik etkinliklerinden birine (Web Summit, Slush, CES vb.) katılım desteği verilecek.

KAMP SONRASI DA TAM DESTEK

KADEM İnovasyonda Kadın Kampında her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanıyor. Ayrıca girişimci kadınlara proje çalışmaları için ilk 1 yıl, ofis ve atölye desteği veriliyor.

İNOVASYONDA KADIN PROGRAMI SAYESİNDE BUGÜNE KADAR 16 KADIN KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

2015 yılından bu yana devam eden KADEM İnovasyonda Kadın Programı’na bugüne kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200’den fazla kadın girişimci eğitim kamplarına katıldı. Bu girişimcilerden 16’sı şirketini kurarken 6 kadın girişimci yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan girişimciler, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

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İNOVASYONDA KADIN KAMPLARINDA ÖDÜL ALAN BAZI PROJELER

KADEM İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’na katılarak başarılı olan ve hem ulusal hem uluslararası pazarlara açılan bazı projeler:

1. CORİDOR PROJESİ (Ravzanur Eker – Ön Kuluçka 2022 7. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Coridor, kurum içinde ve kurum dışında faydalı etkinlikleri, projeleri oyunlaştırarak deneyim odaklı pazarlama sağlayan ve geri bildirim toplayan bir bir mobil uygulama girişimidir.

2. İNVAMAR GİYİLEBİLİR CİHAZLAR PROJESİ (Merve Aydıner – Kuluçka 2022 7. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Invamar, akıllı giyilebilir cihazlar ve yüzeyler aracılığıyla sağlık ve zindeliği iyileştirmek için teknolojiyi kullanan bir inovasyon stüdyosudur.

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3. SÜPER İLETKEN KABLO (Zuhal Oktay Çoşkun – Ön Kuluçka Kategorisi 2022 7. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Türkiye’nin ilk yerli ve milli fiber optik kablo üretimine kapı araladı.

Yeni nesil süper iletken (fiber optik) kablonun yerli olarak üretilmesi ve elektrikli şarj istasyonlarıyla bütünleşik iletim hatlarına uygulanmasını sağladı.

4. KÖSTEBEK (Müge Baltacu – Kuluçka Kategorisi 2022 7. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Köstebek, kişilerin ve kurumların elektronik atıklarını; en çevreci, en ekonomik ve uçtan uca yöneten bir bütüncül e-atık yönetim platformudur. Elektronik atık kaynaklı karbon emisyonunu, 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltmayı hedefler.

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5. BİONOME (Nerve Cansu İşeri – 2021 6. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Genetik ve biyoproses mühendisliği yöntemlerini kullanarak derin teknoloji uygulamalarıyla kimyasalların ve etken maddelerin sürdürülebilirlik, sıfır atık ve karbon nötr prensibinde üretimini gerçekleştirmektedir.

6. HELİMORE (Başak Demir –2020 5. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Türkiye'nin ödüllü yerli zirai insansız hava aracı üreticisi Helimore Havacılık'ta üretilen gelişmiş drone modelleri ile zirai ilaçlamada insan ve çevre sağlığını korurken, bitki zararlılarının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

7. GENE-ON (Begüm Esra Aytan –2017 3. Girişimcilik Kampı Finalisti)

Atıkların daha etkili, çevreci ve düşük maliyetli geri dönüşümü için biyolojik teknolojiler üreterek PET türü plastiğin bakteriyel enzimler aracılığıyla nitelikli biçimde geri dönüştürülmesini sağlamaktadır.

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8. BİOLİVE (Duygu Yılmaz –2016 2. Girişimcilik Kampı Girişimcisi )

Atık olarak görülen zeytin çekirdeğinden ürettiği biyoplastik granül ile KADEM İnovasyonda Kadın programından destek aldı. Ürettiği biyoplastik, halen çevre dostu otomobillerin yedek parçaları, plastik gıda malzemeleri, elektrik elektronik endüstrisi, sürdürülebilir tekstil ürünleri ve bitkisel deri gibi sektörlerde kullanılmaktadır.