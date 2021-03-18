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Ekonomi
Haber Giriş: 18.03.2021 - 22:57 | Son Güncelleme:

Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak

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Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul ili 4 grup kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ön yeterlik değerlendirmesi, 7 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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